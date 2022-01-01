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Наука

В Греции уверены в победе над COVID-19. И предлагают ждать февраля

Греческий профессор Демосфен Сарияннис предрек скорый конец пандемии

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Matt Dunham/AP
Профессор экологической инженерии в Университете Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис убежден, что после 20 февраля мир сможет побороть коронавирус. Он также уверен, что «омикрон»-штамм – последняя мутация болезни. Однако во Всемирной организации здравоохранения на ситуацию с COVID-19 смотрят не столь оптимистично.

Математическая модель

«20 февраля, через месяц после пика волны «омикрона», уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 – 4000 случаев. Тогда у нас будет уже конец «омикрона», и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — сказал Сарияннис в интервью Newsbeast.

Последние пять дней в Греции ежедневно фиксируются новые рекорды инфицирования коронавирусом – в пятницу было 40,5 тыс. случаев, а преобладающим в стране стал штамм «омикрон».

Профессор спрогнозировал окончание пандемии с помощью математических моделей. По его словам, среднее недельное число случаев заболевания в стране выросло всего за четыре дня (с 26 декабря до 30 декабря). К концу января максимальные показатели шкалы заболеваний могут перевалить за 60 тысяч случаев.

При этом через месяц после пика волны омикром-штамма (20 февраля – «Газета.Ru») большинство населения уже будет иммунизировано. По словам ученого, вероятно, это станет последней мутацией коронавируса. Хотя он и не исключает неожиданного появления нового штамма.

«Сейчас на долю «омикрона» приходится 90% случаев, а на «дельту» — 10%», — констатирует Сарияннис. В то же время от омикрон-штамма, вероятнее всего, больше всего пострадают не столько трижды привитые люди, сколько невакцинированные и пожилые граждане, а также лица с хроническими заболеваниями.

Пессимистичный ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус опубликовал 27 декабря в «Известиях» свою статью, в которой рассказал, как положить конец эпидемии COVID-19 в 2022 году.

«Пандемия COVID-19 не обошла стороной ни одну страну мира, но теперь мы располагаем широким набором инструментов профилактики и лечения вируса. В общей сложности в мире введено уже более 8,5 млрд доз вакцин — благодаря этому удалось спасти миллионы жизней. Также разработаны новые методы лечения, что позволяет значительно снизить показатели смертности», — написал глава ВОЗ.

Он добавил, что многие страны все еще не имеют равного доступа к вакцине. Именно это, по его мнению, создало «идеальные условия» для появления омикрон-штамма. Поэтому «чем дольше будет нарушаться принцип справедливого доступа к вакцинам, тем выше риск того, что вирус и дальше будет трансформироваться», а люди не смогут эти «изменения ни предсказать, ни предотвратить».

«Покончив с несправедливостью, мы сможем положить конец пандемии… Сейчас, когда мы вступаем в третий год пандемии, я уверен, что это будет год, когда мы покончим с ней. Но это произойдет, только если мы сделаем это вместе», — подчеркнул Гебрейесус.

При этом он отметил, что COVID-19 — не единственная угроза здоровью людей во всем мире в следующем году. Поэтому ВОЗ создала новую систему биоцентров, на базе которых страны могут обмениваться новейшими биологическими материалами. Это поможет остановить будущие эпидемии и пандемии. Кроме того, в Берлине открылся Центр ВОЗ по пандемической и эпидемической информации. Он будет использовать новейшие научные данные для эпиднадзора и принятия ответных мер в области общественного здравоохранения.

Гебрейесус убежден, что страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи, а именно она лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем. Ведь «пандемия COVID-19 продемонстрировала, что угроза здоровью подвергает опасности все аспекты нашей жизни».

«Мы должны положить конец пандемии. Для этого необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира. Важно, чтобы правительства продолжали применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование, секвенирование и предоставление информации о вариантах вируса, не опасаясь какого-либо порицания», — заключил глава ВОЗ.

На сегодняшний день в мире коронавирусом заболели более 270 млн жителей Земли, 5 млн человек скончались.

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