Скрытные нытики: кто обречен на одиночество

Люди, которые скрывают свои эмоции, переоценивают масштаб проблем и ищут их виновников, а также отказываются искать положительные стороны каких-либо событий, чаще чувствуют себя одинокими, выяснили американские психологи в сотрудничестве с австралийскими коллегами. Подобные люди, помимо прочего, испытывая негативные эмоции, вместо поиска поддержки отталкивают от себя тех, кто пытается ее проявить, и усугубляют свое положение. Исследователи полагают, что побороть свои проблемы одиночки смогут с помощью психотерапии.

Психологи давно называют одиночество одной из главных социальных проблем, и пандемия COVID-19, разделившая родных и друзей, повысила интерес к этому вопросу. Чувствовать себя одиноким — значит испытывать болезненную отчужденность, когда не к кому обратиться за эмоциональной и социальной поддержкой. Одинокие люди часто считают, что их никто не понимает и не разделяет их забот, что никто их по-настоящему не знает и даже не хочет узнать их поближе.

Одиночество, особенно хроническое, повышает риски многих проблем со здоровьем, включая психические (тревога, депрессия, бессонница) и физические (инсульт, болезни сердца, ожирение).

Пока одни люди заводят друзей, создают семьи и не испытывают недостатка в общении, другие не в состоянии наладить более-менее близкие контакты с окружающими.

Причины одиночества, как и способы борьбы с ним, изучены недостаточно хорошо. Многие одинокие люди хотят завести друзей, но чувствуют, что не могут этого сделать. Среди распространенных причин, по которым у одиночек не получается ни с кем подружиться — низкий уровень доверия, нехватка времени, интроверсия, избирательность, страх отказа и некоторые физиологические аспекты — например, состояние здоровья.

Более подробно разобраться в вопросе решили психологи из Гарвардского и Стэнфордского университетов, Университета Западной Австралии и Университета Кертина. Свои выводы они изложили в статье в журнале Personality and Individual Differences.

«Одиночество — фактор риска развития психических расстройств и серьезная растущая проблема общественного здравоохранения, — пишут авторы работы. — Но на сегодняшний день меры по борьбе с одиночеством имеют ограниченный успех. Мы предполагаем, что взгляд с точки зрения регуляции эмоций может быть полезен для понимания причин одиночества и для поиска новых способов борьбы с ним».

Одиночество подразумевает неприятные эмоции из-за социальной изоляции и отсутствия близких отношений, поясняют исследователи. Быть одиноким можно даже находясь в толпе. И, наоборот, не страдать от него, будучи наедине с собой.

Исследователи предположили, что риск одиночества может быть связан с тем, как люди регулируют свои эмоции.

Ученые пригласили 501 добровольца в возрасте от 18 до 88 лет и предложили им заполнить ряд опросников, посвященных регулированию эмоций. Участники исследования должны были оценить такие пункты, как «Я контролирую свои эмоции, не выражая их», «Я думаю о том, как мне лучше справиться с ситуацией», «Я избегаю других людей» и прочие, характеризующие способность подавлять эмоции, склонность к самобичеванию или, наоборот, обвинению других в проблемах, готовность поддерживать окружающих. Также участники отвечали на вопросы, призванные определить их уровень одиночества.

Исследователям удалось найти связь между определенными проявлениями эмоций и одиночеством.

Более одинокими себя чувствовали те, кто был склонен к самообвинению и обвинению других, прокручиванию в голове тревожных мыслей, катастрофизации проблем, а также реже пытался пересмотреть ту или иную ситуацию, найдя в ней положительные стороны.

Одинокие люди оказались склонны скрывать свои чувства и подавлять выражение эмоций. Также они не искали поддержки у окружающих и отвергали предложенную. Это приводило к парадоксу: хотя одинокие участники вроде бы хотели победить одиночество, на практике они реализовывали раз за разом один и тот же сценарий, подавляя негативные эмоции и избегая контактов.

«Таким образом, эти привычные способы регуляции эмоций могут сохранять состояние одиночества и социальной изоляции», — отмечают ученые.

«Мы пришли к выводу, что индивидуальные различия в регуляции эмоций могут играть важную роль в объяснении одиночества и, следовательно, могут представлять собой многообещающую цель для терапии», — заключают они.

Разобраться в своих отношениях с собственными эмоциями можно с помощью психотерапевтических методик. В частности, когнитивно-поведенческая терапия направлена на то, чтобы выявить ошибки в своем мышлении и поведении и изменить существующие установки на более конструктивные.