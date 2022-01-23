Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В России предостерегли Запад от провокаций в Донбассе 13:27
В ЕС не исключили отключение России от SWIFT из-за Украины 13:23
Проклова раскрыла подробности своего состояния после инсульта 13:21
Врач объяснил совет защищаться водкой от коронавируса 13:02
Жителя Амурской области заподозрили в убийстве полугодовалого... 12:59
Бывший командующий ВМС Германии попал в базу... 12:53
Овечкин о шайбе Бэкстрема: я называю это «секси-голом» 12:44
Эксперт назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками 12:39
В Башкирии мужчина 11 лет насиловал падчерицу и трех дочерей 12:38
Вратарь «Байера» Лунев о переходе Азмуна: хоть... 12:36
Наука

«Идущие на смерть». Как австралийский летчик нарушил приказ и спас сотню солдат

80 лет назад японцы захватили австралийскую территорию, которую удерживали до 1945 года

close
100%
Битва за Рабаул, 1942 год

Битва за Рабаул, 1942 год

Wikimedia Commons
Битва за Рабаул стала единственным полноценным успехом японцев в войне за Новую Гвинею. В ходе сражения превосходящие японские силы разгромили неготовый к обороне австралийский гарнизон. В этой битве прославился командир звена Джон Лерю, который нарушил приказ, отказался бежать с острова и спас многих военнослужащих Королевских ВВС Австралии.

80 лет назад армия и флот Японии вторглись на территорию Австралии, высадившись у порта Рабаул, что стало первым в истории случаем захвата австралийской территории. Победа в этой битве позволила японцам обезопасить свою крупную военно-морскую базу на Каролинских островах, а также создала угрозу критически важным для союзников коммуникациям между Австралией и Соединенными Штатами.

Порт Рабаул находился не на территории материковой Австралии, а на новогвинейском острове Новая Британия. Первоначально это была немецкая колония, но в ходе Первой мировой войны войска Британской империи захватили его и сделали частью австралийской Территории Новая Гвинея. И если каждое поколение европейцев в ту эпоху было свидетелем кровопролитных войн, то для жителей мирной Австралии война и вторжение стало шоком.

Австралийские вооруженные силы были не готовы к полномасштабной войне с Японией, которая отчаянно нуждалась в захвате новых территорий, богатых природными ресурсами. На фоне этого сам Рабаул считался командованием союзников не очень важной целью, поскольку годился лишь в качестве наблюдательного пункта. По этой причине порт защищал всего один батальон регулярной армии численностью 700 человек.

close
100%
Wikimedia Commons

Дополнительно на острове был размещен батальон Австралийских имперских сил, по сути, ополчения, а также новогвинейские стрелки-добровольцы. В сумме австралийские силы насчитывали около 1400 человек. Королевские ВВС Австралии на аэродроме Лакунай располагали лишь десятью учебно-боевыми истребителями CAC Wirraway с малым боезапасом и плохой скороподъемностью, и четырьмя легкими бомбардировщиками Hudson.

Японцы выделили для захвата порта более пяти тысяч солдат. Незадолго до начала высадки около сотни самолетов разбомбили аэродром и береговую артиллерию австралийцев, а Mitsubishi Zero в ходе воздушного боя уничтожили почти все истребители. Один из австралийских солдат вспоминал это так: «Мы сидели у наши орудий, потрясенные разгромом, который наблюдали».

Чтобы уязвить защитников, японские летчики начали выполнять фигуры высшего пилотажа над разбомбленным аэродромом.

Командир крыла (воинское звание в авиации Британской империи) Джон Лерю, возглавлявший австралийские ВВС на острове, отрапортовал в штаб на материке, что два оставшихся Wirraway бесполезны для обороны и попросил прислать еще истребителей. Штаб на это ответил, что обязательно бы прислал новые самолеты, если бы они у него были. Поэтому, посовещавшись с другими офицерами, Лерю передал в штаб «идущие на смерть приветствуют тебя», традиционную фразу римских гладиаторов.

close
100%
Джон Лерю

Джон Лерю

Wikimedia Commons

Поскольку почти все самолеты были уничтожены, Джон Лерю получил два распоряжения: превратить весь личный состав в пехотинцев и отправить их в помощь обороне, а самому спасаться бегством и принять командование другой эскадрильей. Командир крыла проигнорировал оба этих приказа. На первый он ответил, что обученным летчикам можно найти лучшее применение, чем бросить их в отчаянную попытку отразить десант. Второй он просто проигнорировал, поскольку уцелевший бомбардировщик Hudson мог эвакуировать не только его, а многих подчиненных. Еще до высадки японских солдат, 22 января, 96 человек под командованием Лерю покинули остров на его бомбардировщике и на летающих лодках, вызванных с базы неподалеку. Продуманная эвакуация привела к тому, что лишь трое служащих ВВС попали в плен.

Австралийские наземные силы попытались встретить вражеские войска неподалеку от берега и предприняли несколько попыток их отбросить, но силы были неравны. Аэродром Лакунай был захвачен через несколько часов после высадки, еще до разгрома австралийских войск – просто потому что у них не было возможности организовать сплошной фронт, преграждающий путь. Рабаул был потерян, и, оказавшись в безнадежной ситуации, командующий обороной подполковник Джон Скэнлан отдал приказ «каждый сам за себя». Солдаты образовали независимые группы и, объединившись с гражданскими, стали прорываться в джунгли. За день австралийцы потеряли 28 человек убитыми, а японцы — 16, и около 50 ранеными.

В джунглях острова Новая Британия бойцы могли скрываться довольно долго, но командование предварительно не распорядилось готовиться к партизанской войне. Без снабжения, в особенности, медикаментами, здоровье солдат угасало с каждым днем, а японские патрули расклеивали листовки, на которых было написано

«вы не найдете здесь еды и не сбежите с этого острова, вас ждет лишь голодная смерть, если вы не сдадитесь».

Поэтому около тысячи австралийских солдат сдались, но далеко не всем из них повезло выжить. 160 человек японцы закололи штыками, а в июле 1942 года около тысячи пленных военных и гражданских погибли во время транспортировки из Рабаула в Японию, когда их корабль потопила американская подводная лодка USS Sturgeon, экипаж которой не знал, кто находится на судне. Некоторые солдаты, которые не сдались, затем служили в качестве береговых наблюдателей и передавали командованию информацию о передвижении вражеских кораблей.

Японские историки считают, что битва за Рабаул стала единственной операцией новогвинейской кампании, которая закончилась полным успехом. Японцы быстро восстановили аэродром и порт, Рабаул стал крупнейшей японской базой в регионе. Примечательно, что несмотря на дальнейшее поражение в битве за Новую Гвинею, японцы удерживали Рабаул вплоть до самой капитуляции в 1945 году. На острове Новая Британия до сих пор можно найти следы японской оккупации: окопы, оборонительные тоннели, оружие и части самолетов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+