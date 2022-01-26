Проект российской орбитальной станции остался без модуля для туристов

«Роскосмос» планирует заменить российский сегмент МКС новой отечественной орбитальной станцией, и недавно публике был представлен ее обновленный проект. «Газета.Ru» попросила эксперта прокомментировать эти изменения конструкции, а также выяснила, какие причины могли вынудить избавиться от модуля для туристов.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» продемонстрировала, как будет выглядеть Российская орбитальная служебная станция – РОСС. Это было сделано в ходе Королёвских чтений в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана.

Срок службы МКС должен завершиться в течение 2020-х годов, и в связи с этим «Роскосмос» планирует к 2025 году запустить на орбиту модули новой станции. В отличие от МКС или станции «Мир», она будет посещаемой, то есть, космонавты не будут жить на ней постоянно. Как заявил генеральный конструктор «Энергии» Владимир Соловьев, эксплуатация постоянно обитаемых станций слишком дорога, и потому необходимо разработать новые подходы к космическим полетам, которые бы позволили перейти к посещаемым миссиям без снижения эффективности проводимых на орбите работ.

О создании РОСС первоначально было объявлено в 2021 году. Согласно опубликованному тогда проекту, в основу станции должен лечь переделанный Научно-энергетический модуль (НЭМ). Первоначально этот модуль планировался как часть МКС, его большие солнечные батареи снабжали бы российский сегмент электроэнергией. Однако для РОСС его конструкцию планировали изменить, превратив в базовый модуль, вокруг которого бы собирали остальные.

25 января 2022 года на Королёвских чтениях был представлен обновленный проект станции. О том, какие именно изменения были внесены в конструкцию и об их значении «Газета.Ru» поговорила с Александром Хохловым, экспертом, членом Северо-Западной организации Федерации космонавтики России.

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Эксперт отмечает, что целевой и производственный модули станции значимых изменений не претерпели, но в новом проекте нет модуля для туристов.

«Они убрали коммерческий модуль. То есть космических туристов будут селить в общем объеме станции, – обратил внимание Хохлов.

– У них, вероятно, не хватает денег на проект, и поэтому вместо того, чтобы сделать новый модуль со стыковочным узлом, они решили сделать еще один НЭМ.

Либо есть вопрос к энергетике РОСС. От плохой жизни они изменили конфигурацию станции. В обновленном проекте решено использовать первоначальный вариант НЭМ, который создавался для МКС. Его не было в варианте РОСС, представленном год назад. То есть, в плюс к первоначальному НЭМ будет еще один НЭМ, но переделанный в базовый модуль, как ранее и планировалось».

Также новый проект содержит больше конкретики. Например, указано, что у станции будет 48 внешних рабочих мест – универсальных портов для установки оборудования, а герметичный объем на втором этапе достигнет 667 кубических метров. В целом, считает Хохлов, РОСС будет полноценной большой станцией – больше российского сегмента МКС, но меньше, чем «Мир».

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Для сравнения – в составе китайской станции «Тяньгун» в базовом варианте будут находиться три модуля, базовый и два научных. Эксперт отмечает, что это больше, у отечественной станции первого этапа, где крупных модуля два, но меньше, чем у РОСС второго этапа. Однако китайскую станцию планируют дополнить несколькими модулями, в том числе иностранными, например, принадлежащими ОАЭ и Европейскому космическому агентству.

Кроме того, эксперт выразил сомнение касательно объявленных сроков запуска РОСС, первые модули которой якобы должны отправиться в космос в 2025 году. Согласно предыдущим планам, в 2024 году на МКС должен был полететь НЭМ, но вряд ли его успеют переоборудовать в базовый модуль так быстро.

Также Хохлов прокомментировал саму концепцию посещаемой станции.

«Соловьев прямо заявил, что постоянно обитаемая станция – слишком дорогое удовольствие, и потому мы строим посещаемую. В связи с этим вопрос:

если на МКС со времен «Орган.Авта» не было ни одного нового коммерческого эксперимента, то какие задачи будут ставиться перед экспедициями на РОСС?»,

– сказал эксперт.

Коммерческими называются эксперименты, которые оплачивает заказчик: изготовление оборудования, его доставку, рабочее время космонавтов, и взамен получает ценную научную информацию. «Орган.Авт» — это биопринтер для 3D-печати живых микроорганов и тканей в условиях невесомости. «Орган.Авт» был разработан 3D Bioprinting Solutions, дочерней компанией «Инвитро». Эксперименты с этим принтером проводились на МКС в 2018 году. «В любую точку мира»: ВВС США попросили у Маска военно-транспортную ракету ВВС США будут исследовать возможность доставки военных грузов с помощью ракет и заключили соответствующий... 20 января 13:29

По мнению Хохлова, неясно, зачем нужна посещаемая станция. Все задачи, которые можно было решить в ходе миссий посещения, были решены либо в советское время, либо в 1990-х годах. Если же речь идет об экспериментах, выполняемых в интересах коммерческих заказчиков, то непонятно, что это будут за заказчики. «Раньше их заказывали японцы и европейцы, но сейчас-то они с нами не работают», – поясняет эксперт.

Стоит отметить, до окончательного варианта проекта станции еще далеко, и конструкция может измениться. «Так как проект находится на этапе эскизного проектирования, концепция в процессе может меняться. Поэтому на Королёвских чтениях облик станции был представлен в таком составе. Это не значит, что коммерческий модуль не может появиться позднее», – пояснил «Газете.Ru» источник в космической отрасли.