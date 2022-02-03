Рогатый Змей, Небесная Пантера: как комета погубила американских индейцев

Американские исследователи нашли свидетельства масштабного космического катаклизма 1500-летней давности, когда взрыв кометы над Северной Америкой привел к падению древней индейской культуры Хоупвелл. Это открытие может вызвать больший интерес с точки зрения того, как космические события могли влиять на жизнь доисторических людей во всем мире.

Быстрый упадок процветавшей когда-то индейской культуры Хоупвелл, случившийся примерно 1500 лет назад, можно объяснить падением обломков сблизившейся с Землей кометы, которая взорвалась и разрушилась в небе над Северной Америкой, опустошив при этом леса и деревни коренных американцев. Исследователи из Университета Цинциннати обнаружили свидетельства этого космического катаклизма в местах 11 археологических раскопов, связанных с культурой Хоупвелл в районе долины реки Огайо в трех американских штатах. Статья о них опубликована в журнале Scientific Reports.

Пролетавшая через атмосферу Земли комета не породила какого-либо масштабного кратера, однако оставила после себя множество обломков. Часть из них археологи нашли и с помощью радиоуглеродного и типологического датирования определили время этого события. Взрыв в воздухе затронул территорию, по своим размерам превышающую штат Нью-Джерси, вызвав пожары на площади 24 км2 где-то между 252 и 383 годами н.э.

Это совпадает с периодом, когда китайские астрономы наблюдали и задокументировали 69 околоземных комет, коренные же американцы сохранили об этих событиях лишь устные предания.

close 100% Палласитовые метеориты, раскопанные на месте деревни Тернер Nature

Отмечается необычно высокая концентрация и разнообразие метеорного вещества на стоянках культуры Хоупвелл в сравнении с другими временными диапазонами. Фрагменты метеоритов идентифицировали по характерным следам иридия и платины, которые в них содержались, а в целом встречаются в земных условиях редко. Также обнаружили слой древесного угля, который свидетельствует о том, что этот район подвергался воздействию огня и сильного жара. «Озон увеличит наши шансы»: как правильно искать инопланетян Международная группа специалистов, изучавшая богатые железом осадочные породы, нашла самые убедительные... 01 февраля 13:47

В своей лаборатории ведущий автор статьи Кеннет Танкерсли, профессор антропологии из Университета Цинциннати, хранит контейнер с крошечными метеоритами, собранными в этих местах. На стоянках Хоупвелла были обнаружены самые различные метеориты, в том числе и каменные, так называемые палласиты — получившие свое наименование от Палласова железа — глыбы, найденной в 1749 году неподалеку от города Красноярска и описанной в 1773 году русским академиком Петром Палассом.

«Эти микрометеориты имеют характерный химический состав. При взрывах астероидов и комет на землю выпадает большое количество редких элементов вроде платины, — поясняет профессор Танкерсли. — Проблема в том, что платина может встречаться также в местах извержений вулканов. Поэтому мы ищем еще один редкий элемент, сопровождающий космические катаклизмы и находимый почти исключительно в метеоритных кратерах, — иридий. И мы действительно обнаружили повышенные концентрации как иридия, так и платины».

Индейцы культуры Хоупвелл собирали метеориты и извлекали из них ковкий металл, который использовался затем при изготовлении ювелирных украшений и музыкальных инструментов, называемых пан-флейтами.

Помимо вещественных доказательств сохранились также устные предания, авторство которых приписывается индейцам исчезнувшей культуры Хоупвелл. А неподалеку от эпицентра воздушного взрыва встречаются грандиозные земляные сооружения и насыпь в форме кометы. Различные алгонкинские и ирокезские племена, потомки индейцев культуры Хоупвелл, долго еще помнили о бедствии, постигшем Землю, утверждает Танкерсли, сам коренной американец.

«Удивительно, что у разных племен сохранились похожие истории об этом событии, — говорит он. — Так, жители Майами рассказывают о Рогатом Змее, летевшем по небу и бросавшим камни на землю, прежде чем рухнуть в реку. Когда вы видите комету, летящую по воздуху, она будет похожа на большую змею. Индейцы шауни поминают Небесную Пантеру, уничтожавшую леса. Оттавцы рассказывают о дне, когда солнце упало с небес. Когда комета попадет в термосферу (внешний слой атмосферы, окружающий мезосферу), она взрывается как ядерная бомба».

Вайандоты (выжившие гуроны) рассказывают о темном облаке, которое двигалось по небу и было уничтожено огненным дротиком, добавляет Танкерсли. Рогатый Змей представлен в мифологии многих индейских народностей, это своего рода северо-американский дракон, ассоциировавшийся с силами воды, дождя, молнии или грома.

Это очень похоже на описания Тунгусского феномена 1908 года, которое давали обитатели сибирской тайги в России, считает Танкерсли. Ученые рассчитали, как взорвать несущийся к Земле опасный астероид Падение на Землю крупного астероида — событие исключительно маловероятное, но потенциально грозит... 30 января 16:20

Согласно самой распространенной версии, это был взрыв кометы над малонаселенной местностью, который повалил лес на огромной площади в 2000 км², причем в радиусе до 200 км были выбиты стекла домов. Очевидцы сообщали, что видели огненный шар голубоватого свечения, движущийся по небу, почти такой же яркий, как солнце. За этим последовали вспышка и звук, похожий на артиллерийский залп. Мощная ударная волна разбивала окна в сотнях километров от эпицентра и сбивала людей с ног.

Профессор биологии из Университета Цинциннати и соавтор вышеупомянутой статьи Дэвид Ленц уверен, что люди, пережившие воздушный взрыв в последовавшие за ним пожары, лицезрели бы опустошенный ландшафт: «Похоже, это событие нанесло серьезный ущерб сельскому хозяйству. У людей того времени не было подходящих способов хранить кукурузу в течение длительного времени. Потеря одного или двух урожаев грозила массовым бедствием». И если бы взрыв повалил деревья, как в России, то местные жители расстались бы с ореховыми деревьями, на которых рос грецкий орех и гикори, служившие хорошим источником пищи зимой. «Когда гибнет ваш урожай кукурузы, то вам остается надеяться на урожай с этих деревьев. Однако если все они были уничтожены, то разразится настоящая катастрофа», — говорит Ленц.

Материаловеды Калифорнийского университета провели также исследования с помощью сканирующего электронного микроскопа и энергодисперсионную рентгеновскую спектрометрию образцов донных отложений. Масс-спектрометрию фрагментов сохранившегося вещества провели и в Центре прикладных изотопных исследований Университета Джорджии, а Геологическая служба США сделала анализ стабильных изотопов углерода в предоставленных образцах. Исследователи изучили также пыльцу, попавшую в слои отложений, чтобы понять, как взрыв кометы мог изменить ботанический ландшафт долины реки Огайо. Соавтор Стивен Мейерс, выпускник геологического факультета Калифорнийского университета, сказал, что их открытие может вызвать больший интерес с точки зрения того, как космические события влияли на доисторических людей во всем мире.