«Это первый астероид с тремя спутниками. Это восхитительно!»

В Солнечной системе впервые найден астероид сразу с тремя лунами. Открытие удалось сделать с помощью новых методов обработки изображений и сулит пересмотр представлений об эволюции астероидов.

Астрономы доказали, что астероиды в Солнечной системе могут быть куда разнообразнее по структуре, чем считалось ранее. Впервые обнаружен четверной астероид, состоящий из четырех отдельных тел-спутников. Им оказался (130) Электра – астероид Главного пояса астероидов.

Он был открыт еще в 1873 году астрономом Кристианом Петерсом и назван в честь Электры, героини греческих трагедий. Спустя много лет астероид вновь привлек внимание астрономов, когда в 1990-х годах удалось установить, что Электра обладает неправильной формой.

В 2003 году у нее был обнаружен первый, а в 2004 – второй спутник, которые отнесли ее к редкому типу тройных астероидов.

Редкому, но не уникальному – к тому времени астрономам уже было известно свыше 150 астероидов, имеющих одну и две луны, гравитационно связанных с ними.

Теперь же успехи в новейших методах обработки наблюдений позволили доказать, что спутников у него не два, а минимум три, что делает Электру первым открытым в Солнечной системе четверным астероидом. «Множество лун может быть найдено у крупных астероидов», пояснила Бинь Ян, астроном из Европейской южной обсерватории, обнаружившая второй спутник Электры.

Тем не менее, астероидов, состоящих из четырех частей, астрономы до последнего времени не встречали. Открыть такой астероид удалось Энтони Бердью, астроному из Национального исследовательского института Таиланда, и новым астероидом-рекордсменом стала все та же Электра. Проанализировав снимки, сделанные телескопом VLT (Very Large Telescope) в Чили, Бердью с коллегами обнаружили незамеченный ранее третий спутник астероида между орбитами первых двух спутников.

«Это первый астероид с тремя спутниками, — заявил Бердью. – Мы достаточно в этом уверены, это восхитительно!».

Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Открытие стало возможным не благодаря новым наблюдениям, а благодаря новому алгоритму обработки старых, который разработал Бердью. Этот алгоритм позволяет при обработке снижать засветку от центрального яркого тела на снимке путем анализа так называемой функции рассеяния точки — иначе говоря, учитывать особенности пути прохождения света внутри оптической системы телескопа.

Применение этого алгоритма сразу помогло разглядеть три спутника астероида. Пока новому спутнику не дано имя, вместо этого Центр малых планет Международного астрономического союза присвоил ему техническое наименование S/2014 (130) 2.

Третий спутник оказался в поперечнике чуть больше километра – еще меньше двух других лун, размеры которых составляют два и пять километров. Он обращается вокруг Электры на расстоянии 344 километров, при том, что диаметр самой Электры составляет 200 км.

По словам Янь, не принимавшей участия в исследовании, она и другие коллеги какое-то время пытались обнаружить четверные системы, и она сама подозревала, что у Электры может быть еще один, третий компаньон.

По ее словам, это открытие даст «восхитительные результаты», хотя для окончательного подтверждения наличия спутника необходимы дополнительные наблюдения.

По мнению профессора Алана Фитцсиммонса из Университета Квинс в Белфасте, скорее всего все три спутника являются кусками главного астероида, который испытал соударение с другим телом в далеком прошлом. «Все они выглядят, как из одного материала», — заявил он New York Times.

Дальнейшие наблюдения помогут оценить стабильность подобных систем. Дело в том, что орбита третьего спутника лежит не в плоскости первого и второго, что «весьма странно», — отмечает Бердью. По мнению Янь, такая система нестабильна и «внутренние спутники в итоге упадут на Электру».

«Это новое открытие вдохновит специалистов по моделированию изучить столкновения астероидов и попытаться определить предел на то, сколько спутников у них может образовываться. И сколько спутников система может удерживать?», — добавила Янь.

Ученые надеются, что в будущем астероиды с большим числом спутников будут с легкостью открываться с помощью больших наземных телескопов нового поколения — таких, как Extremely Large Telescope в Чили.