Гинцбург: к «омикрону» защитный титр антител никто не считал

Для защиты от каждого штамма коронавируса нужно разное количество антител. Если их число известно для штамма «дельта», то для «омикрона» защитный титр никто не выяснял, - рассказал в беседе с Газетой.Ru глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Для его определения нужны дополнительные исследования, считает академик. Вопрос стал актуальным после того, как Минздрав выпустил приказ о получении QR-код при наличии антител. Это можно будет сделать, начиная с 21 февраля.

С 21 февраля, согласно новому приказу Минздрава, россияне смогут получить QR-код при наличии антител. Однако сколько антител нужно, чтобы защита считалась полноценной, снова неизвестно, так как пришел новый штамм «омикрон», и количество защищающих антител нужно пересчитывать, - считают вирусологи.

«К «омикрону» титр антител никто не считал, - рассказал в беседе с «Газетой.Ru» глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. - Я не видел никаких экспериментальных данных. В нашем институте тоже таких исследований не проводилось. Все еще осложняется тем, что «омикрон» быстро меняется. Но, конечно, новая информация по антителам нужна».

Ранее академик, ссылаясь на совместное исследование Центра им. Н.Ф. Гамалеи и департамента здравоохранения Москвы, говорил, что от заражения «дельта»-штаммом коронавируса полностью защищают 300 единиц антител. Гинцбург уточнил, что речь идет о международном стандарте измерения, который утвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Он называется First WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 immunoglobulin (human), с единицей измерения BAU — «binding antibody units» («единицы связывающих антител»).

По его словам, для защиты от «дельты» было достаточно 300 BAU, а максимальным уровнем защиты считается показатель в 500 единиц антител и выше.

Но новый штамм «омикрон» сильно отличается от «дельты» как своими мутациями, так и характером заболевания, вызванного им. Это требует пересчета защитного уровня антител, для чего необходимы новые исследования. Согласна с Гинцбургом и завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова.

«Несомненно, новые исследования нужно проводить, так как защитный титр для каждого штамма различался, эти данные приводила ВОЗ, - считает она. – Нужно посмотреть вируснейтрализующую способность людей, которые либо переболели, либо привились разными вакцинами. Но с учетом особенностей заражения «омикроном», которое в большей части не приводит к тяжелому течению болезни, я не считаю это первоочередной задачей. Я думаю, что при наличии уровня антител, которые принято считать защитными для «дельты», мы можем считать этого человека защищенным и от «омикрона», - отметила Ольга Карпова.

Если и пытаться выяснить защитный уровень антител для «омикрона», нужно изучать секретируемые антитела IgA, которые защищают слизистую носа и рта, - считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Думаю, что QR–коды нужно давать тем людям, которые входят в группу значимых отличий от непереболевших коронавирусом, - считает вирусолог. – Важно еще заметить, что при долгом течении болезни у человека образуется больше антител, нежели при коротком и легком течении. При «омикроне» в большинстве случаев инфекция проходит локально, не происходит системного поражения легких, и странно было бы ожидать большого количества антител. Поэтому сравнение впрямую с «дельтой» было бы неправильным».

На портале правовой информации 8 февраля опубликован приказ Минздрава РФ. Документ вносит изменения в приложения 3 и 4 приказа Минздрава 1053 от 12.11.2021 г. «Об утверждении формы медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)…». Поправки вступают в силу с 21 февраля.

В этом документе появится новый раздел «Информация о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно приказу Минздрава, жители России с 21 февраля смогут получить сертификат и QR-код при наличии антител к коронавирусу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что срок действия QR-кода за антитела составит 6 месяцев. В Минздраве 8 февраля еще раз подтвердили этот же срок.