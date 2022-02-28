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Наука

«Летающие тигры» и русский депутат в Африке: где воевали «иностранные легионы»

За какие страны сражались иностранные добровольцы

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27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Иностранного легиона территориальной обороны. По его словам, все желающие «защитить безопасность Европы и мира» могут приехать на Украину и «встать бок о бок» с местными жителями против «захватчиков XXI века». «Газета.Ru» рассказывает, как в разные времена иностранные добровольцы сражались за чужие страны.

Французский Иностранный легион

Французский Иностранный легион существует с 1831 года и является регулярным подразделением французской армии. В тот период Франция завоевывала Алжир, и потому король Луи-Филипп создал Легион для поддержки заморской войны. В подразделение могли вступать не только иностранцы, а любой человек, даже преступник. Таким образом, король решал сразу две задачи: удалял из страны проблемное население, запретив Легиону служить во Франции, и наращивал численность войск. Основную массу иностранных солдат составили итальянцы, испанцы и швейцарцы, а офицерский состав набрали из ветеранов наполеоновской армии.

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С тех пор запрет на службу на территории Франции сняли, но основная задача легиона – ведение экспедиционных войн – осталась. Легион действовал почти во всех французских колониальных операциях, а после роспуска колоний участвует в миротворческих миссиях в Африке. Часто он становился пристанищем для солдат переставших существовать армий.

Официально подтвердить это почти невозможно, но, по сообщениям некоторых источников, после Второй мировой войны большинство легионеров были ветеранами Вермахта и войск СС, а после распада Варшавского блока и СССР многие бывшие военнослужащие этих стран пошли на службу Франции. Современный легион является скорее легкой пехотой: на его вооружении нет танков и очень мало бронетехники. Поскольку в этом подразделении служат выходцы из многих стран со всего мира, связующим элементом между всеми солдатами служит честь Легиона, эталонным проявлением которой считается Сражение при Камароне, произошедшее в 1863 году в Мексике. Тогда 65 запертых в деревушке легионеров столкнулись с двумя тысячами мексиканцев, отвергли предложение сдаться и, прежде чем погибнуть, нанесли врагам чувствительные потери в 500 человек убитыми и ранеными.

Антифашистские интербригады

Интернациональные бригады, воевавшие за испанских республиканцев в Гражданской войне 1936-1939 годов, состояли в основном из коммунистов и социалистов. Генерал Франко, подняв мятеж консервативно настроенных военных, пообещал очистить страну от того, что он считал враждебными ценностями. В особенности он не мог принять атаки революционного правительства на армию, церковь и дворянство. Мятеж перерос в войну, сторонам которой активно помогали зарубежные силы: франкистам – фашисты и нацисты, а республиканцам – Коминтерн и сторонники республики. Стоит сказать, что в состав Интербригад входили не только иностранцы, во многих частях испанцы были большинством.

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Чешские интернационалисты батареи имени К. Готвальда, Испания, 1937 год

Чешские интернационалисты батареи имени К. Готвальда, Испания, 1937 год

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Многие из приехавших в Испанию антифашистов не имели военной подготовки, и большинство не рассчитывало на затяжную тяжелую войну против профессиональных солдат. После нескольких месяцев боев дух добровольцев начал падать, особенно этому способствовали высокие потери. Представитель Коминтерна Пальмиро Тольятти докладывал в Москву: «Ситуация в Интернациональных бригадах в целом не может считаться хорошей… Война длится дольше, чем рассчитывали наши товарищи. Многие добровольцы, приехавшие сюда в расчете лишь на несколько месяцев, теперь беспокоятся за свою судьбу, а также за свои семьи и их дела».

Из 8700 французов погибло и пропало без вести более 900 человек, итальянские части потеряли 18 процентов состава, американские – 12. Всего за годы войны в Интербригадах побывала 31 тысяча иностранных добровольцев, из них шесть тысяч дезертировали или были казнены командирами, а 5 тысяч погибли в бою.

Стоит отметить, что за Франко также воевало множество иностранцев. Из них самой грозной силой был немецкий легион «Кондор», состоявший из летчиков Люфтваффе на новейших самолетах. Сражались за националистов и многие русские, бывшие белогвардейцы, которые хотели продолжать борьбу с большевизмом.

Война закончилась поражением республиканцев и установлением диктатуры Франко.

За Трансвааль и Оранжевую республику

На территории современной ЮАР в конце XIX века существовали Оранжевая республика и Республика Трансвааль. Эти государства основали буры, белые колонисты, прибывшие в Африку в XVII веке. Британская империя хотела поглотить эти земли, что привело к Второй англо-бурской войне 1899-1902 годов. Многие люди за пределами Британии сочувствовали бурам и стали прибывать на войну. Большинство этих добровольцев составили голландцы, родственный бурам народ, но были и представители других стран — даже этнически близкие англичанам американцы.

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Много на эту войну отправилось жителей Российской империи. Помимо того, что многие патриоты хотели навредить Британии, общество в целом любило буров. Российские газеты создали романтический образ гордого и набожного народа, который вызвал симпатию и у консервативной части общества. Организовывались сборы средств для помощи республикам, а оркестры играли гимн «Трансвааль, Трансвааль, страна моя». Британский историк Роберт Джонсон писал: «Русские консерваторы поддерживают буров не только по антибританским причинам. Многие видят в бурах самых лучших русских: консервативных, сельских, христианских людей, сопротивляющихся зарубежным капиталистам».

Грузинский князь Нико Багратион заявил, что раньше никогда не слышал о Трансваале, но «он был очень похож на мою Родину, и я чувствовал, что должен защищать ее».

Воевать поехали многие известные люди, в том числе будущий председатель III Государственной думы, либеральный депутат Александр Гучков. В ходе сражения с британцами он был тяжело ранен в бедро, попал в плен и был отпущен под честное слово больше не воевать за буров.

«Летающие тигры»

Китай в первой половине XX века переживал тяжелые времена. Цинская империя пала в ходе революции, националистическая партия Гоминьдан сумела захватить доминирующие позиции, но ее власть над Китаем оставалась очень зыбкой. Этим воспользовалась Японская империя, которая начала откусывать от китайской территории небольшие куски, что к 1937 году привело к полномасштабной войне. Японцы имели подавляющее техническое превосходство, особенно это проявлялось при войне в воздухе. Подразделения китайских летчиков уничтожались одно за другим, и в итоге американский военный советник в Китае Клэр Ли Шеннолт предложил создать отряд добровольцев для помощи в войне против Японии.

15 апреля 1941 президент Рузвельт дал добро, и американские пилоты начали отправляться в Китай на добровольных началах. Они заключали договор о найме с китайской авиационной фирмой CAMCO, а в своей армии оформляли отпуск. Отряд получил название «Летающие тигры». Китайское правительство на американский бессрочный и беспроцентный кредит закупило истребители P-40 «Томагавк», из них составили три эскадрильи общей численностью 60 самолетов.

Основной задачей американских летчиков стала защиты Бирманской дороги – единственного пути, связывающего Китай с остальным миром, по которому он закупал военное снаряжение. Через какое-то время американцы начали непосредственную поддержку китайских войск на поле боя, проводя штурмовку японских колонн. За уничтоженные самолеты летчикам платили премию в 500 долларов, всего было оплачено 296 побед, а в боях американцы потеряли 6 самолетов. В середине 1942 года «Летающих тигров» включили в состав регулярной американской армии.

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