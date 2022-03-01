Отказы, разряды, скорпионы: как СССР высаживался на Венеру

1 марта 1982 года спускаемый аппарат миссии «Венера-13» достиг поверхности планеты после четырех месяцев полета. Запуск с Земли был осуществлен с космодрома Байконур на ракете «Протон-К» с разгонным блоком ДМ.
Спустя пять дней после старта «Венеры-13» был запущен почти идентичный аппарат, «Венера-14», также достигнувший поверхности. На обеих межпланетных станциях был установлен целый набор приборов для определения химического состава планеты: масс-спектрометр, газовый хроматограф, оптический спектрофотометр, нефелометр, рентгеновский флуоресцентный спектрометр. Кроме того, на аппаратах находились акселерометр, барометр, гидрометр и радиосейсмограф, а также пара камер, впервые передавших цветные изображения поверхности Венеры.
Спуск «Венеры-13» проходил в несколько этапов. При старте он был упакован в ударопрочную шарообразную капсулу диаметром 2,4 метра с абляционным покрытием, рассчитанным на жар при входе в атмосферу. После первого этапа торможения, с пиковой перегрузкой более 200 g, сверху капсулы открылся парашют увода, а капсулу по горизонтали разрезал пополам пирошнур. После этого верхняя половина ушла от аппарата из-за парашюта, а нижняя упала под действием силы тяжести. На следующем этапе вышел основной парашют, работавший до высоты 47 километров, затем его отстегнули и заменили тормозным щитком: в плотной атмосфере Венеры для торможения не нужна большая площадь.
Некоторые приборы начали работать еще на стадии спуска, так, радиосейсмограф зафиксировал многочисленные электрические разряды. После посадки камеры сделали более 20 снимков планеты, на них видны каменные породы и темный мелкозернистый грунт. Всего спускаемый аппарат проработал 127 минут, после чего вышел из строя из-за 460-градусной жары. За это время он успел с помощью бура добыть образцы породы и установить их химический состав: в районе посадки находились лейцитовые щелочные базальты.
В сороковую годовщину посадки станции «Венера-13» «Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы, касающиеся некоторых этапов этой миссии. Среди них – технический отчет по наземным испытаниям и подготовке к пускам миссий «Венера-13,14», отчет по электрическим испытаниям, отчет по испытанию грунтозаборного устройства и другие документы.
«Все эти документы представляют огромный интерес для специалистов, поскольку впервые вводятся в свободный оборот. Наиболее важный материал содержится в двух отчетах о полетах станций «Венера-13» и Венера-«14». Впервые исследователи истории космонавтики могут ознакомиться со всеми деталями этих миссий непосредственно, а не в пересказе популяризаторов советского времени», — рассказал «Газете.Ru» популяризатор космонавтики, автор книг Антон Первушин.
Так, в отчете о полете станции «Венера-13» приводятся подробности некоторых отказов бортовой аппаратуры на этапе полета к планете. Один из них был связан с работой прибора «Конус» — детектора интенсивности и координат источников гамма-всплесков.
«После проведения сеанса коррекции (сеанс №15 10.11.81) в приборе «Конус» был зафиксирован выход из строя 4-х каналов из 6-ти, измеряющих потоки заряженных частиц, а также – выход из строя 2-х каналов из 6-ти, используемых для регистрации γ-всплесков», — говорится в документе. Еще один отказ произошел в двух каналах прибора РПП-01, регистрирующего космические протоны.
«Одной из возможных причин, вызвавших частичный отказ приборов «Конус» и РПП-01 может являться кратковременное возникновение газовой среды под ЭВТИ (экранно-вакуумная теплоизоляция) в результате работы ДУ (двигательная установка), при этом возможны высоковольтные пробои от цепей питания ФЭУ», — говорится в документе.
Еще один отказ был связан с резким падением температуры на шаробаллонах азотных секций до -11,6 градусов.
«Предположительной причиной данного явления может быть раскрытие эксплуатационного разреза теплоизоляции в районе азотных секций после проведения сеанса АКI»,
— говорится в документе.
«Теперь не надо ничего искать по разным книгам и статьям. Вся выверенная информация перед глазами. Это как справочник или словарь: мы его не читаем, а заглядываем по необходимости», — объяснил «Газете.Ru» Первушин.
Миссия «Венеры-13» также примечательна тем, что спустя десятки лет на переданных ею изображениях ученый Леонид Ксанфомалити обнаружил перемещающиеся объекты, которые, возможно, имеют «свойства живых существ», в том числе похожие на скорпиона, гриб, ящерицу. Астробиологическое сообщество не приняло эти находки, но точную природу замеченных структур объяснить не смогло. Подробно о том, что же там разглядел российский ученый, можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».