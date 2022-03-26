«В сознании вы бы почувствовали, что задыхаетесь»: как в США казнят преступников

В марте в России вновь возобновились дискуссии об отмене моратория на смертную казнь. В том числе, депутат Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что российская система исполнения наказаний не готова к таким приговорам. «Газета.Ru» рассказывает, как работает самый популярный метод казни в США — смертельная инъекция.

Смертельная инъекция – основной вид смертной казни в Соединенных Штатах. Из 27 штатов, где казнят преступников, он считается приоритетным в 26.

По задумке, инъекция должна была стать самой безболезненной казнью, гуманной альтернативой повешенью, расстрелу и электрическому стулу. В действительности, вокруг этого метода много лет не утихают споры, некоторые считают его чуть ли не самым мучительным, и в 2017 году осужденный Томас Артур даже просил заменить для него инъекцию на расстрел.

Сама инъекция может состоять как из одного препарата, так и из трех, что более распространено. Например, в Арканзасе применяют мидазолам, векурония бромид и хлорид калия. Каждый из этих препаратов вводится в дозах, способных самостоятельно убить человека, но у каждого вещества есть свои недостатки, а последовательное введение якобы позволяет взаимно компенсировать их. В других штатах компоненты могут заменяться на функциональные аналоги, но общий принцип остается неизменным.

Перед инъекцией приговоренного привязывают к кушетке и вставляют в вены на обеих руках катетеры. Сначала вводят мидазолам, успокоительное, цель которого лишить осужденного сознания. Через несколько секунд, когда кровь доносит вещество до мозга, человек отключается, но, по некоторым сообщениям, приговоренный может проснуться в середине казни.

Репортер Associated Press, наблюдавший за казнью Кеннета Уильямса в 2017 году, говорил, что, несмотря на введение мидазолама, преступник примерно 20 раз конвульсивно дергался и упирался в удерживающие ремни.

Введение осужденного в бессознательное состояние считается обязательным, поскольку два других препарата должны вызывать очень неприятные ощущения. Векурония бромид применяется в хирургии для расслабления мышц, чтобы их сокращения не мешали операции. Если бы приговоренный оставался в сознании, он бы чувствовал, как его конечности отнимаются одна за другой. Когда паралич достиг бы груди, человеку стало бы тяжело дышать. «В сознании вы бы почувствовали, что задыхаетесь», – сказал Стивен Морли, токсиколог из британской Лестерского королевского лазарета.

Наконец, когда человек без сознания и парализован, его сердце все равно бьется. Поэтому ему вводят хлорид калия. Без анестезии этот процесс был бы чрезвычайно болезненным – считается, что этот препарат чувствуется как жидкий огонь, растекающийся по венам. Без паралича мышц хлорид калия вызвал бы сильные судороги.

Наконец, когда препарат достигает сердца, он нарушает баланс ионов калия и натрия, который необходим для сердцебиения. Пульс становится сбивчивым и через какое-то время прекращается.

Если вся процедура прошла по плану, человек должен умереть через 10 минут после начала казни. Если же нет – например, человек пришел в сознание – то персонал закрывает шторки перед окном наблюдателей и старается вернуться к протокольной процедуре.

В США смертная казнь вызывает острые споры, и некоторые люди настроены очень агрессивно по отношению к ней. Компании, производящие медикаменты, не хотят портить свою репутацию и зачастую отказываются поставлять компоненты для казни, и потому подготовить смертельную инъекцию – не такая простая задача для персонала тюрьмы. В 2016 году сообщалось, что 20 крупнейших производителей препаратов, включая Pfizer, выступили категорически против такого использования их продукции.

Поэтому у смертельных инъекций нет постоянного состава, для казни зачастую приходится выбирать из того, что есть. Кроме того, тяжело искать врачей для разработки протоколов казни с использованием новых препаратов. В 2010 году в пояснительной записке для суда представители штата Огайо заявили, что им не удалось найти ни одного медика для этих целей, поскольку участие в казни противоречит врачебной этике и может привести к изгнанию из медицинского сообщества.

Несмотря на такое яростное сопротивление со стороны некоторых людей, в целом в американском обществе смертную казнь скорее поддерживают. Согласно опросу 2021 года, 60 процентов населения поддерживают смертную казнь за убийство, а 27 процентов «сильно поддерживают». 40 процентов же выступают против, а 15 процентов называют себя яростными противниками. США – одно из немногих развитых государств, где до сих пор активно казнят преступников, их пример является скорее исключением. Некоторые исследователи считают, что поддержка жителями США смертной казни глубоко укоренена в американской культуре, сформировавшейся в жестоких условиях фронтира и «Дикого Запада». Там казнь за тяжкие преступления и избавление общества от вредоносных членов была способом выжить и сохранить порядок. Помимо Соединенных Штатов, смертельные инъекции проводят Китай и Вьетнам.