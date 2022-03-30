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Наука

«Люди на Земле сталкиваются с проблемами. В космосе же мы – одна команда»

В Казахстане совершил посадку российско-американский экипаж, вернувшийся с МКС

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«Роскосмос»
На Землю вернулись три члена экипажа МКС — двое россиян и один американец. Нынешний спуск проходил на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и США, из-за чего домой астронавту NASA придется добираться кружным путем в облет российской территории.

В Казахстане на корабле «Союз МС-19» совершил посадку вернувшийся с МКС экипаж. Свое пребывание на станции завершили Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай.

Ванде Хай и Дубров отправились на орбиту 9 апреля 2021 года — они пробыли на станции 355 дней. Ванде Хай этим полетом побил рекорд длительности непрерывного пребывания в космосе для американских астронавтов, который ранее составлял 340 дней. Для него эта миссия стала второй, всего в космосе он провел 523 дня. Шкаплеров до этого летал на орбиту уже трижды и провел там 708 дней, включая эту миссию, Дубров же оказался в космосе впервые.

В преддверии отстыковки корабля от МКС Шкаплеров передал командование станцией американцу Тому Маршберну.

После расстыковки корабля со станцией, произошедшей в 10:21, Дубров впервые провел съемку российского сегмента МКС в окончательной конфигурации, с присоединенным модулем «Наука». Затем, примерно в 13:30, двигатели корабля включили для тормозного маневра, а через полчаса от спускаемого аппарата отделились бытовой и приборно-агрегатные отсеки. Они сгорели в плотных слоях атмосферы, а корабль опустился примерно в 140 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Точное место посадки предсказать невозможно, поэтому сначала корабль нашли с помощью вертолетов, и лишь затем в обнаруженную точку приземления послали технических специалистов и врачей.

Эта посадка происходит на фоне беспрецедентного обострения отношений между Россией и западными странами из-за спецоперации на Украине. Введены серьезные санкции, в частности, самолетам из России запрещено летать в США и многие страны Европы, Россия ввела зеркальные меры. Самолету Golfstream, на котором Ванде Хай отправится в США, также придется изменить маршрут.

«В отличие от прошлых аналогичных возвращений, самолет NASA будет вынужден лететь в обход российского воздушного пространства», – пишет издание Nasaspaceflight.com. В Хьюстоне Ванде Хай окажется через 24 часа после приземления.

Однако сами члены экипажа МКС стараются дистанцироваться от конфликтов на Земле и сохранить хорошие отношения с представителями других стран.

«Люди на Земле сталкиваются с проблемами. В космосе же мы – одна команда»,

– сказал Шкаплеров.

Он с юмором высказался насчет сбитого Россией спутника «Космос-1408», обломки которого, по мнению многих астрономов, угрожали МКС. «К несчастью, у нас возникало несколько чрезвычайных ситуаций, но не очень опасных. Как-будто какие-то космические спутники пытались нас убить, но мы сработали слаженно», – сказал он.

При приземлении капсула упала на бок, а не вертикально. Это создало неудобство для наземной команды, но не несет никакой опасности. Шкаплерова вытащили из корабля первым и налили чай из термоса. Кто-то спросил, вкуснее ли чай на Земле, на что космонавт ответил: «Да. Родная земля греет».

Дубров и Ванде Хай также покинули капсулу в хорошем настроении и без видимых проблем. На американского астронавта сразу после посадки надели бейсболку – от яркого Солнца, от которого отвыкли глаза – и защитный респиратор. Судя по всему, в NASA до сих пор действует масочный режим, введенный в связи с пандемией COVID-19.

Ближайший пилотируемый космический полет на МКС запланирован на начало апреля. В ходе него на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска отправится экипаж из четырех человек под командованием американца Майкла Лопес-Алегриа. Полет будет совершен по контракту с частной компанией Axiom Space.

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