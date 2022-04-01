«Вылечить афазию нельзя»: от чего страдает Брюс Уиллис

Американский актер Брюс Уиллис завершил карьеру из-за афазии — нарушения речи, вызванного в его случае деменцией. Какие бывают виды афазии, может ли она быть обратима, как человеку с афазией поддерживать контакт с близкими и что нужно делать, чтобы замедлить ее прогрессирование, разбиралась «Газета.Ru» c помощью экспертов.

Афазия — нарушение речи, которое может возникать при параличах, очаговых поражениях мозга (инсульте, травмах, опухолях) и нейродегенеративных процессах, когда происходит постепенная атрофия областей коры мозга — например, при лобно-височной деменции, которая обычно встречается у людей пожилого возраста.

«Отечественная классификация типов афазий была предложена советским нейропсихологом Александром Лурией, — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Андрей Зырянов. — Они выделяются по тому, какой в основе каждого типа лежит речевой дефицит.

При сенсорной афазии пациент теряет способность различать близкие по звучанию звуки, например – «б» и «п», поэтому ему трудно понимать речь. При эфферентной моторной афазии у пациента страдает способность произносить слова и предложения.

Это немного похоже на заикание. Например, он зацикливается на одном звуке и повторяет его. У этих же пациентов, в отличие от тех, кто просто заикается, есть нарушение грамматической обработки. Например, пациент теряет способность выстраивать слова в предложения в правильном порядке. Или путает окончания у слов, ставя их в неправильные формы».

То, какая возникает форма афазии, зависит от того, в какой области мозга расположено поражение, поясняет Зырянов. Если поражены области, отвечающие за моторные аспекты речи в левой лобной доле, то чаще возникает эфферентная моторная афазия, либо динамическая, которая характеризуется трудностями при произнесении развернутой спонтанной речи – отдельные слова пациент может произносить без нарушений, а говорить развернуто – нет.

«Обычно афазия встречается у взрослых, — добавляет врач-невролог Марина Ткалич. — Я в своей неврологической практике чаще всего встречала моторную или сенсорную афазию. При первой снижена беглость речи, нарушено повторение и способность к письму, при второй беглость речи сохраняется, но нарушаются повторение, понимание, чтение и письмо. Реже встречается глобальная, то есть мото-сенсорная. Еще бывает истерическая афазия, когда человек теряет способность говорить не в силу неврологического расстройства. Мы называем это функциональными нарушениями».

На интеллект и мышление афазия сама по себе не влияет.

«Чтобы решить сложную математическую задачу, мы часто рассуждаем про себя, и естественно, что если у человека нарушается речь, то сложные формы мышления, опосредованные речью, тоже страдают. Но в целом неречевое мышление и когнитивные способности у этих пациентов относительно сохранны. То есть афазия – это не нарушение интеллекта, это нарушение речевой обработки, — подчеркивает Зырянов.

«Сказать, что одна форма обратима, а другая нет – нельзя. Вылечить афазию нельзя, ибо это значит устранить поражение, например, коры мозга, что невозможно».

Если афазия вызвана нейродегенеративными процессами, лечение должно быть направлено на то, чтобы замедлить эту дегенерацию, — тогда и речь будет ухудшаться медленнее. Восстановить речь при афазии можно, но успех зависит от многих факторов: каков объем поражения мозга, занимается ли человек с логопедом, подходит ли терапия его типу афазии.

«Если афазия изначально была грубая и связана с обширным мозговым поражением, то речь можно улучшить, дать возможность осуществлять базовые коммуникативные навыки, но полное восстановление маловероятно, — говорит Зырянов. — Если поражение небольшое, и если оно находится не в речевых зонах, а рядом, то возможно спонтанное восстановление».

Афазия может быть полностью обратима, в частности, в случае инсультов и транзиторных ишемических атак, добавляет Ткалич.

«У человека случился инсульт, но за счет обходных путей кровотока, за счет резервов организма кровообращение восстановилось, и он буквально в течение трех суток начинает разговаривать нормально,

— поясняет врач. — Также, если человеку удалили опухоль мозга и он занимается с логопедом, или у него изначально хорошая нейросеть, речь восстанавливается за счет нейропластичности».

При деменции избавиться от афазии уже не получится. Есть шанс замедлить ее развитие с помощью препаратов, но специфического лечения тоже не существует, — результат зависит от того, насколько эффективны окажутся лекарства, которые используются при деменции в целом, — например, мемантин.

При деменции нарушения речи могут быть неочевидны для пациента. Деменция редко начинается с афазии, отмечает Ткалич, — чаще всего нарушения речи приходят уже тогда, когда пострадали высшие психические функции.

При афазии, вызванной инсультом или травмой, пациент обычно замечает нарушения речи сразу, однако и тут бывают исключения — поражения мозга нередко сопровождаются отрицанием болезни, и, даже если у пациента парализовало половину тела, он утверждает, что у него нет жалоб и он здоров.

Если пациент не в состоянии говорить, но понимает речь, он может сохранить общение с близкими, обращаясь к ним письменно. Если же нарушено понимание, шансы поддерживать контакт существенно падают. Сохранить речевые способности возможно с помощью занятий с логопедом, также хороший эффект дает пение.

«Если говорить об афазии как об элементе деменции, здесь идет необратимое прогрессирование нейродегенерации,

— заключает Ткалич. — Вопрос только в том, будет ли человек регулярно пить лекарства, заниматься с логопедом — в этом случае процесс, скорее всего, будет идти не так быстро. А если он отказывается от терапии, прибегает к ней нерегулярно, то может быстро угаснуть, буквально за пару лет».

В случае, если афазия вызвана инсультом или иным поражением сосудов мозга, кроме занятий с логопедом полезны также физические нагрузки и упражнения на мелкую моторику, — они задействуют мозжечок, развитие которого стимулирует и реабилитацию речи.