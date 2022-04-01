Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Европе приняли закон об идентификации криптовалютных операций 12:36
Полузащитник сборной России не перейдет в «Спартак» 12:35
Инфляция в зоне евро в марте достигла рекорда в 7,5%... 12:26
Бузова заявила, что стала лицом туалетной бумаги 12:21
ТАСС: переговоры России и Украины продолжатся в пятницу... 12:20
Внутренний турпоток в России за несколько месяцев может... 12:19
Пожар в трех резервуарах с топливом удалось потушить... 12:18
Российское вино может подорожать минимум на 15% 12:16
Пермская школьница, на которую упал лед с крыши, скончалась 12:15
Фуркад: видел слезы в глазах российских спортсменов, такое не... 12:15
Наука

«Вылечить афазию нельзя»: от чего страдает Брюс Уиллис

Чем опасна обнаруженная у Брюса Уиллиса афазия

,
Слушать
Остановить
close
100%
Getty Images/Global Look Press
Американский актер Брюс Уиллис завершил карьеру из-за афазии — нарушения речи, вызванного в его случае деменцией. Какие бывают виды афазии, может ли она быть обратима, как человеку с афазией поддерживать контакт с близкими и что нужно делать, чтобы замедлить ее прогрессирование, разбиралась «Газета.Ru» c помощью экспертов.

Афазия — нарушение речи, которое может возникать при параличах, очаговых поражениях мозга (инсульте, травмах, опухолях) и нейродегенеративных процессах, когда происходит постепенная атрофия областей коры мозга — например, при лобно-височной деменции, которая обычно встречается у людей пожилого возраста.

«Отечественная классификация типов афазий была предложена советским нейропсихологом Александром Лурией, — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Андрей Зырянов. — Они выделяются по тому, какой в основе каждого типа лежит речевой дефицит.

При сенсорной афазии пациент теряет способность различать близкие по звучанию звуки, например – «б» и «п», поэтому ему трудно понимать речь. При эфферентной моторной афазии у пациента страдает способность произносить слова и предложения.

Это немного похоже на заикание. Например, он зацикливается на одном звуке и повторяет его. У этих же пациентов, в отличие от тех, кто просто заикается, есть нарушение грамматической обработки. Например, пациент теряет способность выстраивать слова в предложения в правильном порядке. Или путает окончания у слов, ставя их в неправильные формы».

То, какая возникает форма афазии, зависит от того, в какой области мозга расположено поражение, поясняет Зырянов. Если поражены области, отвечающие за моторные аспекты речи в левой лобной доле, то чаще возникает эфферентная моторная афазия, либо динамическая, которая характеризуется трудностями при произнесении развернутой спонтанной речи – отдельные слова пациент может произносить без нарушений, а говорить развернуто – нет.

«Обычно афазия встречается у взрослых, — добавляет врач-невролог Марина Ткалич. — Я в своей неврологической практике чаще всего встречала моторную или сенсорную афазию. При первой снижена беглость речи, нарушено повторение и способность к письму, при второй беглость речи сохраняется, но нарушаются повторение, понимание, чтение и письмо. Реже встречается глобальная, то есть мото-сенсорная. Еще бывает истерическая афазия, когда человек теряет способность говорить не в силу неврологического расстройства. Мы называем это функциональными нарушениями».

На интеллект и мышление афазия сама по себе не влияет.

«Чтобы решить сложную математическую задачу, мы часто рассуждаем про себя, и естественно, что если у человека нарушается речь, то сложные формы мышления, опосредованные речью, тоже страдают. Но в целом неречевое мышление и когнитивные способности у этих пациентов относительно сохранны. То есть афазия – это не нарушение интеллекта, это нарушение речевой обработки, — подчеркивает Зырянов.

«Сказать, что одна форма обратима, а другая нет – нельзя. Вылечить афазию нельзя, ибо это значит устранить поражение, например, коры мозга, что невозможно».

Если афазия вызвана нейродегенеративными процессами, лечение должно быть направлено на то, чтобы замедлить эту дегенерацию, — тогда и речь будет ухудшаться медленнее. Восстановить речь при афазии можно, но успех зависит от многих факторов: каков объем поражения мозга, занимается ли человек с логопедом, подходит ли терапия его типу афазии.

«Если афазия изначально была грубая и связана с обширным мозговым поражением, то речь можно улучшить, дать возможность осуществлять базовые коммуникативные навыки, но полное восстановление маловероятно, — говорит Зырянов. — Если поражение небольшое, и если оно находится не в речевых зонах, а рядом, то возможно спонтанное восстановление».

Афазия может быть полностью обратима, в частности, в случае инсультов и транзиторных ишемических атак, добавляет Ткалич.

«У человека случился инсульт, но за счет обходных путей кровотока, за счет резервов организма кровообращение восстановилось, и он буквально в течение трех суток начинает разговаривать нормально,

— поясняет врач. — Также, если человеку удалили опухоль мозга и он занимается с логопедом, или у него изначально хорошая нейросеть, речь восстанавливается за счет нейропластичности».

При деменции избавиться от афазии уже не получится. Есть шанс замедлить ее развитие с помощью препаратов, но специфического лечения тоже не существует, — результат зависит от того, насколько эффективны окажутся лекарства, которые используются при деменции в целом, — например, мемантин.

При деменции нарушения речи могут быть неочевидны для пациента. Деменция редко начинается с афазии, отмечает Ткалич, — чаще всего нарушения речи приходят уже тогда, когда пострадали высшие психические функции.

При афазии, вызванной инсультом или травмой, пациент обычно замечает нарушения речи сразу, однако и тут бывают исключения — поражения мозга нередко сопровождаются отрицанием болезни, и, даже если у пациента парализовало половину тела, он утверждает, что у него нет жалоб и он здоров.

Если пациент не в состоянии говорить, но понимает речь, он может сохранить общение с близкими, обращаясь к ним письменно. Если же нарушено понимание, шансы поддерживать контакт существенно падают. Сохранить речевые способности возможно с помощью занятий с логопедом, также хороший эффект дает пение.

«Если говорить об афазии как об элементе деменции, здесь идет необратимое прогрессирование нейродегенерации,

— заключает Ткалич. — Вопрос только в том, будет ли человек регулярно пить лекарства, заниматься с логопедом — в этом случае процесс, скорее всего, будет идти не так быстро. А если он отказывается от терапии, прибегает к ней нерегулярно, то может быстро угаснуть, буквально за пару лет».

В случае, если афазия вызвана инсультом или иным поражением сосудов мозга, кроме занятий с логопедом полезны также физические нагрузки и упражнения на мелкую моторику, — они задействуют мозжечок, развитие которого стимулирует и реабилитацию речи.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+