Дух из древности: в египетской гробнице пахло пивом и воблой

Итальянские химики-аналитики открыли еще одну дверь в прошлое, занявшись «археологией запахов». Они использовали масс-спектрометр для определения компонентов ароматов содержимого из полусотни ваз и амфор 3500-летней гробницы архитектора Ча и его жены Мерит — это наиболее полное нецарское древнее захоронение, когда-либо найденное в Египте. Гробница была обнаружена нетронутой в 1906 году в некрополе Дейр-эль-Медина, и кувшины оттуда с тех пор так и не открывались, сохранив в себе запахи пищи и благовоний.

Итальянские исследователи из Пизанского университета впервые изучили содержимое полусотни ваз и амфор, извлеченных из гробницы «начальника работ» или архитектора Ча и его жены Мерит и хранящихся теперь в Египетском музее в Турине. Их возраст составляет около 3500 лет. Исследование проводилось максимально щадящими методами — без полного вскрытия емкостей и воздействия на содержимое — благодаря инновационной методике, позволившей аппаратуре всего лишь «понюхать» следы остаточных органических соединений. Статья об этом опубликована в Journal of Archaeological Science.

Использовался прежде всего переносной масс-спектрометр SIFT-MS — Selected Ion Flow Tube-Mass Spectrometry, — прибор, который обычно применяют в медицине для количественного выявления метаболитов дыхания или для определения загрязнителей окружающей среды, но с недавнего времени он также продемонстрировал свою немалую полезность в деле изучения культурного наследия — его применяют, в частности, при проведении исследований, контролирующих сохранение целостности находок.

В драгоценных алебастровых сосудах сохранились запахи смолы и мазей, часто изготавливаемых с использованием пчелиного воска, так как он в Египте повсеместно применялся и в качестве консерванта, и в качестве основы для приготовления косметики.

close 100% Содержимое сосудов проанализировано с помощью масс-спектрометра J. La Nasa et al./J. Archaeol. Sci

Кроме косметики и благовоний исследователи обнаружили в амфорах еду, которой умершие снабжались для преодоления долгого пути в своем загробном путешествии, — так, в некоторых емкостях хранилась сушеная рыба, а присутствие других летучих соединений, характерных для ферментации злаков, связывают с ячменной мукой или даже с пивом.

Открытие в 1906 году нетронутой гробницы Ча и Мерит в некрополе Дейр-эль-Медина недалеко от Луксора стало одним из поворотных моментов для египтологии. Эта находка и по сей день остается наиболее полным нецарским древним захоронением, когда-либо найденным в Египте и раскрывающим важную информацию о том, как после смерти древние египтяне обращались с высокопоставленными лицами, не принадлежавшими к семье фараона.

Спустя более 3400 лет после того, как была погребена эта древнеегипетская чета, кувшины с едой, оставленные для того, чтобы их души и в ином мире ни в чем не нуждались, все еще благоухают. Группа химиков-аналитиков и археологов анализировала эти запахи, чтобы выявить содержимое кувшинов максимально неразрушающими методами. Новое исследование показывает, как такая «археология запахов» может обогатить наше понимание прошлого и, возможно, оно даже сделает посещение музеев еще более захватывающим.

«Это удивительная коллекция, — утверждает Илария Дегано, химик-аналитик из Пизанского университета, одна из соавторов статьи. — Среди найденных предметов есть даже образцы древнеегипетского льняного белья, изготовленного для Ча, на котором вышито его имя».

close 100% Federico Taverni, Museo Egizio/Universita di Pisa

Необычным оказалось то, что археологи, обнаружившие гробницу, побороли искушение немедленно развернуть мумии или заглянуть внутрь запечатанных амфор и кувшинов. Подавляющее большинство сосудов так и остались нетронутыми — даже после того, как попали в Египетский музей в итальянском Турине.

Первооткрыватель гробницы и директор Египетского музея в Турине Эрнесто Скиапарелли ограничил свои исследования несколькими неуникальными предметами, оставив большую часть собрания нетронутой. Именно это его решение позволило современным ученым изучить археологические находки с помощью неинвазивных методов — возможность, которую трудно было предвидеть более ста лет назад.

«Наше исследование показало возможность использования новейших инструментов непосредственно в музеях для получения важной информации о многочисленных объектах быстрым и полностью неразрушающим способом, без растворителей, — объясняет Илария Дегано. — И теперь подобный подход может быть использован в новых диагностических кампаниях и, возможно, в будущем он также распространится на изучение различных артефактов в области культурного наследия, таких как коллекции предметов современного искусства».

Содержимое многих из сосудов до сих пор, впрочем, остается загадкой, хотя имеются и некоторые подсказки. «Из разговоров с кураторами музея мы поняли, что от предметов, выставленных в витринах, иногда исходит слабый фруктовый аромат», — говорит Дегано. «Баварская Кущевка»: что известно о деле, оставшемся вечной загадкой 31 марта 1922 года произошло массовое убийство на баварском хуторе Хинтеркайфек... 31 марта 13:28

Дегано и ее коллеги поместили различные артефакты, в том числе запечатанные банки и открытые чашки, наполненные сгнившими остатками древней пищи, в пластиковые пакеты на несколько дней, чтобы собрать некоторую часть летучих молекул, которые все еще из них выделяются. Затем был использован масс-спектрометр для определения компонентов ароматов каждого такого образца. При этом удалось обнаружить альдегиды и длинноцепочечные углеводороды, характерные для пчелиного воска; триметиламин, связанный с сушеной рыбой; и другие альдегиды, присутствующие обычно во фруктах. «Две трети изученных нами объектов дали какие-то результаты, — утверждает Дегано. — И это был очень приятный сюрприз».

«Наше исследование доказывает надежность SIFT-MS как метода быстрого скрининга археологических находок непосредственно в музее, предоставляя уникальную возможность дополнить, подтвердить и расширить археологические работы по изучению использования и назначения археологических сосудов и кувшинов», — пишут авторы статьи.

Предполагается, что в дальнейшем все эти находки будут использованы в более крупном проекте по повторному анализу содержимого гробницы и воссозданию полной картины погребальных обычаев, проводимых для высокопоставленных египтян, которые бытовали к моменту смерти Ча и Мерит, — примерно за 70 лет до того, как на трон взошел знаменитый фараон-подросток Тутанхамон.

И это не первый случай, когда ароматические соединения раскрывают важную информацию о Древнем Египте. Согласно обзору, опубликованному в Nature со ссылкой на PLOS ONE австралийские и британские исследователи в 2014 году сумели извлечь летучие молекулы из льняных бинтов возрастом 5000-6300 лет, используемых для обертывания тел покойных в самых ранних из известных египетских захоронений. Состав этих молекул позволил подтвердить наличие в этих бинтах бальзамирующих средств с антибактериальными свойствами, и это показывает, что египтяне экспериментировали с мумификацией примерно на 1500 лет раньше, чем предполагалось до сих пор. «Башня строилась без кранов, без лесов»: как в Москве появился гиперболоид Шухова 19 марта 1922 года в Москве на Шаболовке было завершено строительство самой высокой... 19 марта 15:24

Однако анализ запахов все же до сих пор остается малоизученной областью археологии. «Археологи долго игнорировали летучие вещества из-за убеждения, что они должны непременно выветриться из артефактов за сотни и тысячи лет, — поясняет Стивен Бакли, британский археолог и химик-аналитик из Йоркского университета, принимавший участие в исследованиях 2014 года. — Но если вы хотите понять древних египтян, то вам действительно нужно погрузиться в этот мир запахов».

Например, благовония, получаемые из ароматических смол, были непременным атрибутом древних египтян. «Эти благовония были неотъемлемой частью храмовых церемоний и некоторых погребальных ритуалов», — утверждает Кэтрин Бард, американский археолог из Бостонского университета в Массачусетсе. Поскольку деревья, производящие смолу с нужными свойствами, не росли в Египте, получение всех этих ингредиентов требовало организации сложных и далеких экспедиций.

Помимо раскрытия информации о цивилизациях прошлого, древние запахи могут и в наши дни добавить своеобразную изюминку музейным коллекциям и обеспечить новыми впечатлениями посетителей музеев.

«Запах — это относительно неизведанные ворота в коллективное прошлое, — говорит Сесилия Бембибре из Университетского колледжа Лондона. — Потенциально он позволяет нам пережить погружение в прошлое на более эмоциональном уровне, глубоко личным образом». Однако реконструировать древние запахи не так просто. Древней органике присущи деградация и разложение, древности порой могут оказаться весьма «вонючими», и запахи артефактов в наше время не обязательно соответствуют тому, что Бембибре называет «первоначальным запахом гробницы».

Лишь обладая достоверными знаниями и пониманием того, как все это нужно реконструировать, можно донести исходный запах и убрать запахи разложения. Но захотят ли посетители музеев на самом деле испытать полный спектр потенциально, может быть, не очень приятных запахов древних гробниц — это, конечно, еще большой вопрос.