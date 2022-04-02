Проснувшаяся империя: как Тэтчер отбила у аргентинцев Фолкленды

Во второй половине XX века некогда могущественная Британская империя перестала существовать, лишившись большинства заморских территорий. Аргентинский диктатор Леопольдо Гальтиери попытался захватить спорные Фолклендские острова, удаленные от Великобритании на 12 тысяч километров. Он надеялся на легкую победу и рост своего рейтинга, но ошибся: аргентинская армия была разгромлена, и спустя год диктатура сменилась демократическим правительством.

Второго апреля 1982 года началась Фолклендская война, конфликт между Великобританией и Аргентиной за обладание группой островов в Южной Атлантике.

Великобритания объявила Фолклендский архипелаг своей территорией в 1833 году. Аргентина, от южной части которой эти острова удалены примерно на 500 километров, всегда считала их своими. Эта проблема никогда не была для Аргентины жизненно важной, большинство населения Фолклендов в середине XX века составляли потомки британских колонистов, и этот территориальный спор до 1982 года никогда не переходил в серьезный конфликт.

Все изменилось после прихода к власти в Аргентине диктатора Леопольдо Гальтиери. Он счел, что победоносная война – хороший способ получить народное признание, и что Великобритания, утратившая статус колониальной державы, не сможет защитить столь удаленную территорию. Более того, в составе Королевского флота не было тяжелых авианосцев, подобных американским класса Enterprise или Nimitz, и потому война обещала быть легкой.

Ранним утром 2 апреля около шестисот аргентинских коммандос высадились на острове Восточный Фолкленд и внезапно атаковали британские войска. Остров защищала лишь неполная сотня морских пехотинцев и пара десятков добровольцев, и потому, после недолгой перестрелки, гарнизон сдался.

В отличие от Франции, Великобритания почти не пыталась удержать колонии силой в 1950-60-х годах, но распад империи вызвал затяжной общественный кризис. Потеря Фолклендов могла стать последней каплей, и потому правительство Маргарет Тэтчер отреагировало очень жестко. Спустя несколько дней после нападения была создана флотская оперативная группа для возвращения островов, и 5 апреля первые ее соединения направились в Южную Атлантику.

Британская армия не готовилась к колониальным войнам по другую сторону океана. Из 160 тысяч солдат 55 тысяч были развернуты в Западной Германии, и в целом армия готовилась к войне с Советским Союзом. Поэтому костяк сил составляли танки и другие механизированные войска, совершенно непригодные для войны на Фолклендских островах.

Вдобавок, британские легкие авианосцы не были оснащены паровыми катапультами, и потому могли запускать лишь самолеты вертикального взлета и посадки Harrier с небольшим радиусом действия и недостаточной для мощных бомбовых ударов полезной нагрузкой.

У Аргентины же был полноценный, хоть и устаревший, авианосец Veinticinco de Mayo. Основу морской авиации составляли устаревающие американские штурмовики A-4 Skyhawk, чья боеготовность была очень низкой из-за введенных США санкций в ответ на «Грязную войну»: массовые убийства оппозиционеров. Поэтому Аргентина переходила на современные французские штурмовики Super Etendard, вооруженные новейшими французскими противокорабельными ракетами Exocet.

close 100% Super Etendard (SUE) ВМС Аргентины в 1982 году Wikimedia Commons

Однако Франция была союзником Великобритании, и потому сразу после начала конфликта прекратила поставки и отозвала технических специалистов. В итоге аргентинцы остались всего с пятью ракетами, которые еще надо было своими силами перепрограммировать для интеграции с системой управления вооружением Super Etendard. Наконец, Аргентина полагалась на призывную армию, в то время как в британской армии были лишь профессиональные солдаты, включая силы спецназа SAS и SBS.

Британская морская группировка численностью около сотни кораблей, куда свели все, что было готово к бою и даже добавили океанский лайнер Queen Elizabeth 2 в качестве транспорта, достигла района Фолклендских островов в конце апреля. При этом авианосная группировка побила рекорд дальности похода перед атакой, установленный до этого японской эскадрой при нападении на Перл-Харбор. Перед основными боевыми действиями небольшая группа морских пехотинцев, SAS и SBS отбила остров Южная Георгия в тысяче километров от Фолклендов, также захваченный Аргентиной, потопив при этом аргентинскую подводную лодку Santa Fe.

С 12 апреля вокруг Фолклендских островов действовала британская морская блокада, но активные боевые действия начались лишь 1 мая. Дальние бомбардировщики Vulcan нанесли удар по аэродрому у столицы Фолклендских островов. Затем на море началась воздушная война, в ходе которой аргентинские летчики с переменным успехом атаковали британские корабли, стараясь не ввязываться в бои с палубной авиацией. Существенной проблемой для аргентинцев стало обнаружение британских кораблей, поскольку у них не было ни спутников, ни достаточного количества подходящих для разведки самолетов.

close 100% Десантный корабль HMS Intrepid подходит к пляжу Сан-Карлос на Фолклендских островах для высадки британских войск, 1982 год IWM FKD

В итоге британцы с помощью торпед с подводной лодки смогли потопить General Belgrano, легкий крейсер времен Второй мировой войны. Ответ аргентинцев оказался более серьезным – им удалось полностью уничтожить современный эсминец Sheffield, хотя Великобритания не теряла корабли от действий противника с 1945 года.

Аргентинцы хорошо подготовились к этой атаке.

В течение двух недель они отрабатывали тактику против собственных кораблей, среди которых были эсминцы, единоклассовые Sheffield, и потому летчики знали дистанцию обнаружения и время реакции корабельного радара, и программировали ракеты на атаку с учетом этого. Sheffield был обнаружен разведчиком SP-2H Neptune, и по его целеуказанию с материка взлетела пара Super Etendard.

close 100% Эскадренный миноносец Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Sheffield, пораженный противокорабельной ракетой Exocet с самолета Super Etendard ВМС Аргентины, 1982 год IWM FKD

Они летели на сверхмалых высотах вне досягаемости радаров по указаниям разведчика, поднимаясь лишь на несколько секунд для обнаружения цели. Когда им это удалось, они запустили две ракеты Exocet, одна из которых, пройдя на сверхмалой, попала в корабль и вызвала пожар. Погибло 20 британских моряков, а корабль, спустя некоторое время, сгорел и затонул.

Несмотря на это и другие столкновения, 21 мая британцы начали высадку десанта. Аргентинская авиация пыталась этому помешать, и ей удалось потопить несколько кораблей, включая Coventry, корабль-близнец Sheffield, на этот раз обычными бомбами с самолетов A-4. Однако по какой-то причине аргентинцы не атаковали более уязвимые транспорты, и в итоге на остров высадились несколько тысяч британских солдат.

close 100% Британские солдаты берут в плен аргентинских, 1982 год Rafael Wollmann/Getty Images

В ходе серии непродолжительных, но ожесточенных боев британские войска потеснили аргентинцев.

Бой легкой пехоты в скалистой местности в значительной степени стал соревнованием в мастерстве солдат, и британская армия, при поддержке вертолетов и огня с кораблей, выигрывала одну схватку за другой. «Увольнение гомосексуалистов будет политикой»: в чем уличили экс-главу NASA В NASA полвека назад действительно увольняли работников нетрадиционной сексуальной ориентации, выяснилось... 27 марта 13:20

К началу лета была осаждена столица островов, Порт-Стэнли, и аргентинский гарнизон, находясь в окружении безо всякой надежды на деблокаду, капитулировал 14 июня. В тот же день было объявлено прекращении огня. Всего с начала конфликта Великобритания потеряла убитыми 258 человек, а Аргентина – 649. Итоги войны были восприняты как триумф Великобритании и Маргарет Тэтчер, которая смогла восстановить престиж британской армии после упадка империи. В Аргентине же, напротив, поражение привело к падению диктатуры Гальтиери и свободным выборам в 1983 году.

За войной пристально следили и в СССР. В том числе, система спутниковой разведки «Легенда», использующая радары для обнаружения кораблей, впервые показала результат в боевых условиях. В частности, советскому штабу удалось точно предсказать время высадки британского десанта. Кроме того, поскольку британские профессиональные солдаты и силы спецназа эффектно разбили вдвое превосходящую по численности аргентинскую призывную армию в лобовом столкновении, советское руководство было вынуждено провести переоценку мощи войск НАТО.