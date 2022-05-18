Без санок, но с командирскими катерами. Как живет производитель «Союзов»

После введения США и ЕС санкций против российских космических предприятий глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал сосредоточить освободившиеся из-за сворачивания сотрудничества ресурсы на создании систем двойного и военного назначения. Среди попавших под санкции оказался и самарский РКЦ «Прогресс» — производитель ракет «Союз», используемых в том числе для стартов к МКС. Сказались ли западные санкции на производстве «Союзов», используется ли при их производстве иностранное оборудование, почему в Самаре прекратили производство самолета «Рысачок» и выпускают ли до сих пор детские санки, «Газете.Ru» рассказал генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

— Идет ли в условиях санкций речь о частичной переориентации производства на РКЦ «Прогресс»?

— РКЦ «Прогресс» в условиях международных санкций работает по ранее согласованным планам согласно утвержденным графикам. На предприятии определена загрузка по основным проектам Госкорпорации «Роскосмос». Планов по переориентации производства на данный момент нет.

— Планируется ли расширить номенклатуру некосмических товаров? За счет чего?

close 100% Баранов Дмитрий Александрович Пресс-служба АО «РКЦ «Прогресс»

— Вопрос расширения номенклатуры на РКЦ «Прогресс» не стоит остро, так как производственные и конструкторские подразделения имеют полную загрузку. В перспективе мы готовы рассмотреть такую возможность в интересах предприятия.

— Что тогда происходит с самолетом «Рысачок», командирским катером, санками, производившимися на РКЦ, и что планируется выпускать нового?

— Что касается детских санок, то это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада. Изготовление командирского катера осуществляется специалистами РКЦ «Прогресс» в рамках контрактов с Минобороны РФ. Производство этой техники возможно на заказ. Что касается «Рысачка», этот самолет был представлен на международном авиационно-космическом салоне «МАКС» в 2011 году и последующие годы, и всегда вызывал большой интерес.

Сертификация самолета «Рысачок» проводилась за счет собственных средств «Прогресса». С 2016 года работы по проекту не проводятся. В 2021 году были проведены консультации по дальнейшему продвижению проекта, но решения принято не было.

— Введение Западом санкций в отношении космических предприятий, в том числе РКЦ «Прогресс», стало поводом для пересмотра сотрудничества по программе МКС. В чем именно производство космической техники, в том числе, связанной с осуществлением программы МКС, зависело от США и Европы?

— Западные санкции никак не могут отразиться на работе РКЦ «Прогресс», в том числе в рамках проекта Международной космической станции (МКС). Производство ракет-носителей и космических аппаратов ДЗЗ от США и стран Европы никак не зависит.

— Используется ли на предприятии западное оборудование и какое?

— На производственной площадке «Прогресс» задействовано несколько тысяч единиц оборудования, в том числе иностранного производства. Оборудование было закуплено в разное время под реализацию различных проектов по созданию космической техники. Многие станки модернизированы.

— Известно, что такие обрабатывающие инструменты, как резцы, сверла и развертки частично закупались за рубежом, в Европе, есть ли теперь возможность покупать это в России?

— Да, такая возможность есть. В РКЦ «Прогресс» этот вопрос в значительной степени решен благодаря наличию на предприятии собственного инструментального производства.

--В прошлом году было прекращено финансирование разработки сверхтяжелой ракеты, на каком этапе остановилась разработка?

— Этот вопрос находится в сфере ответственности Госкорпорации «Роскосмос».

— Укладывается ли в график создание ракеты «Союз-5» к первому пуску в 2023 году?

— Все работы по производству РН «Союз-5» идут по графику, специалисты РКЦ «Прогресс» предпринимают необходимые действия, чтобы соблюсти обязательства.

— Важным достижением стало использование в баках «Союза-5» сварки трением с перемешиванием. Это новая технология для России, хватает ли опыта рабочих?

— В нашей стране сварка трением с перемешиванием для космического производства — новая технология. Ее внедрение выполняется в рамках проекта создания перспективной РН «Союз-5». Оборудование, выполняющее автоматическую сварку трением с перемешиванием, производит российская компания ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Для «Союза-5» по заказу РКЦ «Прогресс» под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов «Сеспель» изготовил три установки и оснастку. Оборудование обеспечивает сварку плит толщиной порядка 30 мм. Применение этого технологического процесса обеспечит сварку необходимых толщин за один проход, с высоким качеством и характеристиками и повысит прочность баков новой РН. Специалисты РКЦ «Прогресс», задействованные в обеспечении внедрения технологии, проходят обучение на предприятии-изготовителе.

— Почему тогда первые отправленные на испытания баки «Союза-5» были сделаны не с помощью новой, а обычной, аргонно-дуговой сварки? Первые летные образцы будут сделаны по новой технологии?

— Баки первой летной РН «Союз-5» будут выполнены по новой технологии сварки трением с перемешиванием. Баки новой ракеты-носителя, отправленные на испытания, выполнены аргонно-дуговой сваркой для обеспечения графика создания новой перспективной РН «Союз-5».

— Авария «Союз-МС10» в октябре 2018 года. У нее были фамилия, имя, должность? Что было причиной, и кто понес наказание? Правда ли, что сборщики с тех пор работают с нагрудными камерами?

— Авария РН «Союз-ФГ» в октябре 2018 года случилась в результате ошибки, допущенной при сборке блоков РН в пакет. После работы аварийной комиссии Госкорпорации «Роскосмос» были приняты технологические и организационные решения, которые исключили подобные случаи в дальнейшем. В сборочных цехах ведется видео- и фотодокументирование, это дополнительно обеспечивает высокое качество сборки ракетнокосмической техники.

— «Роскосмос» демонстрирует с момента той аварии рекордную нулевую аварийность при запусках — 3,5 года. С какими принятыми мерами вы это связываете?

— РН типа «Союз» и «Союз-2» всемирно признаны самыми надежными ракетами-носителями в мире, коэффициент надежности в зависимости от модификации определен – около 0,985. На всех этапах создания РН «Союз-2» работают специалисты высокой квалификации, а на сборке высокую степень надежности обеспечивает тройной контроль каждой операции. Кроме этого, в настоящее время в ракетной цифровой технике внедрено много автоматических систем, которые обеспечивают дополнительную проверку готовности изделия к пуску.