«Страшно не само ожирение, а последствия»: власти возьмутся за толстых школьников

Неправильное питание школьников приводит к набору веса и сопутствующим заболеваниям, включая поражения органов пищеварения, болезни щитовидной железы и нарушения зрения, выяснили специалисты Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора. Они разработали модель профилактики, которая позволит родителям школьников вместе с детьми анализировать рацион и физическую активность и вносить необходимые коррективы. Подробнее о ней «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, профессор, директор федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора Ирина Новикова.

Специалисты ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора выяснили, чем новосибирские школьники питаются в школе и дома, каков режим их дня, сколько времени они уделяют физической активности. Дети прошли медицинские обследования, в том числе оценку состояния опорно-двигательной системы и органов зрения, биохимические исследования крови. Также исследователи измерили рост и вес школьников.

Как оказалось, в школе дети получали полноценное здоровое питание с достаточным количеством свежих овощей и фруктов. При этом, впрочем, школьники не упускали возможности купить в столовой булочки, сладости и соки — но основные проблемы с питанием начинались дома, где дети получали пищу с недостаточным содержанием витаминов, избытком соли, жиров и простых углеводов.

Чем выше была в рационе доля выпечки, сладостей, колбас, фаст-фуда — тем чаще дети страдали от лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов пищеварения.

В частности, школьники с избыточной массой тела и ожирением намного чаще стройных сверстников сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, плоскостопием, болезнями щитовидной железы, пищевой аллергией, на 14,5% чаще – с нарушениями зрения и одновременными нарушениями зрения и осанки. При этом, впрочем, они были менее подвержены нарушениям осанки в целом, а также реже страдали от анемии.

Чаще всего заболевания у детей с лишним весом проявляли себя в том случае, если и родители этих детей имели избыточную массу тела.

На наборе веса значительнее всего сказывалось ежедневное потребление колбасы и сосисок, потребление выпечки, тортов и пирожных чаще одного раза в три дня, еженедельное или более частое употребление фаст-фуда. Любовь к чипсам, кетчупу и майонезу приводила к болезням органов пищеварения. Досаливание пищи и добавление в чай трех и более ложек сахара оказалось связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Полученные сведения легли в основу санитарно-просветительской программы «Основы здорового питания для детей школьного возраста».

Взаимодействие с семьями будет устанавливаться через школу, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, директор федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора Ирина Новикова. Во время медосмотра школьников специалисты собирают сведения о росте, весе, содержании жира в организме и других показателях, определяют возможные риски, а затем сообщают о них родителям и дают рекомендации по улучшению здоровья ребенка.

Далее детям вместе с родителями предстоит оценить калорийность своего питания и свою активность и выяснить, что нужно изменить в рационе. С помощью специальных онлайн-тестов они могут проверить, насколько хорошо усвоили рекомендации.

Для сотрудников школ на сайте Новосибирского НИИ гигиены размещены видеоролики о здоровом питании, которые можно использовать на школьных просветительских мероприятиях.

Соблюдать новые рекомендации родители не обязаны. Однако, как показали опросы, нежелание следовать советам по здоровому питанию высказывается лишь в 5-7% случаев.

«Сегодня, когда проводится достаточно массированная, хорошая политика по части здорового питания, задействованы большие информационные ресурсы, находится не так много родителей, которые бы не хотели в этом участвовать. Распространение ожирения и избыточной массы тела среди школьников в разных субъектах РФ достигает 25-38%, а среди их родителей — порядка 50%. Это молодые люди, которые имеют детей, и соответственно, их культура питания передается ребенку», – говорит Новикова.

Ожирение составляет около 25% от всех случаев избыточной массы тела у россиян, напоминает она.

«Страшно не само ожирение, а те последствия, к которым оно приводит, — отмечает Новикова. — Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые сегодня становятся ведущей причиной смерти в России, заболевания эндокринной системы, страдает опорно-двигательный аппарат, у взрослого населения начинают страдать суставы. Если посмотреть сегодня, какое количество операций на суставах проводится — да никогда такого не было в Российской федерации. В чем причина? Причина — это избыточная масса тела. Сегодня нужно заинтересовать родителей этими фактами, тогда человек задумается, перестанет пичкать ребенка сладостями.

Сегодня есть замена шоколаду, конфетам, замена тортикам. Главное — изменить мышление, самим перестроиться — тогда перестроятся и дети».

Программу планируется в этом году реализовать в школах Сибирского федерального округа — в Новосибирской, Иркутской, Томской областях, Республике Хакасия, республике Тыва. После отработки и оптимизации программы ее можно будет распространить на всю Россию.