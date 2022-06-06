«Каждый может проявить себя в космической отрасли»: где и чему обучает «Роскосмос»

«Роскосмос» определил перечень из 18 опорных вузов и объединил их в консорциум, который будет выпускать специалистов для российской ракетно-космической отрасли. Где в России готовят двигателистов, где — специалистов по управлению летательными аппаратами, и из какого вуза в отрасль приходит больше всего выпускников, «Газете.Ru» рассказал директор Департамента кадровой и социальной политики «Роскосмоса» Владимир Матвейчук.

— Определены 18 вузов, вошедшие в консорциум, на который будет опираться ракетно-космическая отрасль. Для чего нужно это объединение?

— Университеты, приглашенные в консорциум, являются нашими образовательными партнерами уже долгие годы и обеспечивают подготовку высококвалифицированных кадров для отрасли. У них у всех есть профильные образовательные программы, по которым обучаются наши студенты-целевики, так как это являлось одним из ключевых критериев для оценки вузов.

Вопрос состоял скорее в том, насколько содержание этих образовательных программ соответствует тем высоким требованиям, которые предъявляет высокотехнологичная ракетно-космическая отрасль.

Консорциум позволит образовательным организациям улучшить содержание образовательных программ (например, через процедуру профессионально-общественной аккредитации, формирование инженерных команд, решение задач в рамках НИР и ОКР), и в тесной интеграции с предприятиями отрасли реализовывать новые интересные проекты.

— Какова пятерка вузов, которые считаются «Роскосмосом» самыми сильными?

— Образовательные организации, приглашенные в консорциум, отбирались по степени их вовлеченности в решение различных задач ракетно-космической отрасли.

В определенной степени можно сказать, что все вузы, приглашенные в консорциум, являются лидерами по подготовке кадров для нашей отрасли.

--Распределены ли по вузам «космические» специальности? Занимался ли «Роскосмос» этой работой, или программы обучения формировались самими вузами?

— Традиционно образовательные организации формировали перечень реализуемых специальностей с оглядкой на отраслевые предприятия, наиболее ярко это заметно в региональных вузах. Так, например, в СамНИУ имени академика С.П. Королева реализуются специальности в интересах РКЦ «Прогресс» – «Ракетные комплексы и космонавтика», «Двигатели летательных аппаратов», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».

В СибГУ имени академика М.Ф. Решетнева реализуются специальности, необходимые для ИСС имени академика М.Ф. Решетнева – это «Системы управления летательными аппаратами» и т.д.

В целом среди «космических» специальностей можно выделить, например, не только «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», но и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Машиностроение», «Информатика и вычислительная техника», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Радиотехника», «Программная инженерия» и множество других.

— Есть ли статистика, показывающая, чьи именно выпускники чаще всего работают на предприятиях «Роскосмоса»?

— Количество трудоустроенных целевиков от года к году меняется и этот процесс достаточно динамичный, но в целом ежегодно около 700-800 целевиков приходят в отрасль, более трети из МГТУ имени Н.Э. Баумана (150 человек), МАИ (100 человек), СибГУ имени академика М.Ф. Решетнева (около 80 человек), далее идут СамНИУ имени академика С.П. Королева (около 70 человек), Воронежского Гостеха (около 50 человек), ПНИПУ и МИРЭА (по 30 человек) и другие.

— Сколько бюджетных мест в общем по всем 18 вузам запланировано в следующему году по «космическим» специальностям на «космические» факультеты? Сколько платных?

— В целом ожидается, что в интересах организаций ракетно-космической промышленности образовательным организациям в этом году будет установлено около 1000 целевых бюджетных мест, на которые будут приняты наиболее высокопотенциальные абитуриенты.

Безусловно платных мест в образовательных организациях огромное количество, и следует отметить, что студенты, обучающиеся на этих платных местах, также могут претендовать на заключение договора о целевом обучении, это позволит им (при условии хорошей учебы) получать определенные меры поддержки и также по окончании учебы трудоустроиться в ведущие организации отрасли.

Целевое обучение может быть двух видов. Когда абитуриент заключил договор о целевом обучении и обучается за счет средств бюджета (так называемых контрольных цифр приема), и когда студенты, поступившие на бюджет или платное обучение, заключают договор о целевом — в процессе учебы.

И в первом и во втором случае студенты-целевики будут максимально интегрированы в отраслевые задачи и мероприятия и в процессе обучения смогут получить несравненно более высокий уровень подготовки.

— Какие самые редкие «космические специальности» существуют? В каком из вузов можно стать таким специалистом?

— Как таковых редких специальностей в образовательных организациях нет, но есть профили в рамках обычных специальностей, актуальные именно для ракетно-космической отрасли. Так, классический пример это специальность «Двигатели летательных аппаратов», в рамках которой реализуется профиль «Ракетные двигатели и двигательные установки космических аппаратов», обучение по которой ведется в СамНИУ имени академика С.П. Королева в интересах РКЦ «Прогресс».

В нашей отрасли также есть должность – «Космонавт», и на нее происходит особый отбор кандидатов по ряду критериев: возраст, знание языков, знание истории пилотируемой космонавтики, хорошее состояние здоровья, и самое главное — инженерное образование по актуальным для отрасли специальностям (например, авиационная и ракетно-космическая техника, информатика, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, физика, астрономия и т.д.), а также опыт работы не менее трех лет.

Таким образом в ракетно-космической отрасли находят свое применение огромное количество различных специальностей и профилей подготовки.

Каждый, кто имеет стремление к математическим, компьютерным и инженерным наукам, может проявить себя в ракетно-космической отрасли и оставить свой след в истории космонавтики!