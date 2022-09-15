«Эти технологии у нас были еще до пандемии»: почему Россия не создала аналог вакцины Pfizer

В Новосибирске уже к 2020 году была создана технологическая элементная база для синтеза мРНК. Имея такую базу, можно разработать аналог вакцин от COVID-19 компаний Pfizer и Moderna за считанные недели, рассказал в интервью «Газете.Ru» заведующий лабораторией биотехнологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер. Он также объяснил, почему с началом пандемии COVID-19 Россия не пошла по этому пути, чем мРНК-вакцины лучше и почему развитие в этом направлении необходимо стране.

— С началом пандемии возникла мировая вакцинная гонка, в которой победил наш «Спутник V», став первой зарегистрированной вакциной от COVID-19. Чуть позже появились мРНК-препараты от Pfizer и Moderna. Как говорили тогда: в России такие вакцины не могли бы возникнуть, так как у нас нет этих технологий. Действительно ли это так?

— Если в стране имеется технологическая элементная база, необходимая для синтеза мРНК, вакцины на ее основе могут быть сделаны за считанные недели. Мы в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и дружественных биотехнологических компаниях «Биосан» и «Биолабмикс» начали этой базой заниматься, когда еще COVID-19 в помине не было. В районе 2017-2018 годов мы уже умели нарабатывать некоторые основные компоненты. Тогда в нескольких научных институтах России и за рубежом ученые потихоньку занимались этой проблематикой, а некоторые продвинулись довольно серьезно.

Вакцины Pfizer и Moderna взлетели быстро, потому что вся научная подготовка к этому моменту была уже завершена. Мы также были готовы предоставить наши компоненты для создания такой вакцины.

close 100% Владимир Рихтер Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

— Почему вы самостоятельно не могли сделать такой препарат?

— Разработка мРНК-вакцины — задача и ответственность фармкомпаний или научно-исследовательских институтов, которые специально под это заточены, имеют разрешения для работы с опасными патогенами и необходимые компетенции. Мы – не вирусологи.

Мы создали некий конструктор, в который можно вставить среднюю кодовую часть – и получить нужный препарат.

Мы в руках имеем платформу, имеем все элементы, позволяющие собирать любую мРНК. А какую мРНК собирать, уже решают те, кто хочет получить конкретную вакцину. Технологии эти в России уже были за два года до пандемии.

— Может быть, никто не знал о них?

— Ну как же? Мы об этом написали в вышестоящие инстанции и сейчас пишем. После того как мРНК-вакцины стали популярными, у нас в стране начала разрабатываться программа создания базы для получения мРНК. Прошло два года, но она до сих пор не принята. Все это время мы на разных уровнях трубили, что уже давно все сделано, у нас есть эта платформа: писали и в Совет президента по науке, и лично министру науки и высшего образования РФ, его заместителям. Тем не менее, насколько мне известно, в Минобрнауки по-прежнему заняты разработкой программы создания отечественной базы, назначены потенциальные исполнители-руководители блоков программы... А группа компаний «Биосан» и «Биолабмикс» тем временем уже заключила 180 контрактов на поставку элементов мРНК за два года.

— Может быть, два года назад в России не было законодательной базы, чтобы правильно оформить новую технологию получения мРНК-вакцин?

— Если говорить про законодательную базу, то абсолютно все вакцины, которые были выпущены на рынок — и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», и даже «КовиВак», — прошли ускоренную регистрацию. Когда перед страной стоит большая проблема, государство может пойти на такие шаги, нарушая установленные им же правила, чтобы получить пользу, превышающую вред. С мРНК-вакцинами могло бы быть точно так же.

— С вашей точки зрения, нужна ли была России мРНК-вакцина от COVID-19, которая появилась бы, допустим, параллельно со «Спутником V»?

— Если исходить из мирового опыта — не помешала бы, по крайней мере, хуже не было бы. В мире для борьбы с пандемией были использованы все виды вакцин — и белковые, и пептидные, и мРНК. У нас была пептидная — «ЭпиВакКорона», две белковых, сделанные на различных платформах, — «КовиВак» и «Спутник V».

Каждую белковую или пептидную вакцину надо создавать заново, по сути, делать новый продукт, и в этом смысле мРНК-вакцины имеют огромное преимущество по сравнению с белковыми и пептидными.

Имея платформу получения мРНК, когда у тебя в руках все необходимое для синтеза, выделения, очистки и доставки мРНК в клетку, ты меняешь только кодовую часть — знаковый участок молекулы мРНК — и можешь направлять эту вакцину против любого заболевания.

То есть, ты построил некий «цех», и, не меняя оборудования, а только лишь задавая комбинацию клавиш на компьютере, ты можешь на выходе получать тот продукт, который тебе интересен в данный момент.

— Так что это за «цех»? Объясните, пожалуйста, из чего состоит ваша платформа? На выходе это коробка с реагентами?

— Упаковка с растворами в пробирках, назовем их «кубиками». Представим, что вакцину или мРНК-препарат нужно собрать из них. Кубиков много, они разные, каждый имеет свой цвет. Есть кубики химические, есть ферментативные, есть биотехнологические. Получить эти кубики быстро нереально, нужно очень много оборудования и компетенций в разных областях — и химический синтез, и ферментеры для наращивания ферментов, и хроматографическое оборудование.

У нас есть набор как для школьника: «Собери мРНК, какую тебе нужно». Нам поступает заказ по набору кубиков. Мы высылаем: раз, два, три, четыре блока без красного, два прозрачных и два зеленых. В любой комбинации, в какой хочет та или иная лаборатория. Эти кубики имеют жутко сложные для обычного читателя названия, чего стоит только сейчас наиболее популярное вещество N1-метил-псевдоуридин-5`-трифосфат. Это золотой стандарт, который везде применяется для того, чтобы повысить эффективность мРНК-вакцин.

Потребитель может заказать 100 микролитров, а может 10 литров. Каждый «кубик» покупается отдельно. Все замешивается в реакционную смесь по желанию пользователя.

— Абсолютно все «кубики» из этой платформы уже разработаны вами?

— Остался последний. К сожалению, у нас нет своей системы доставки мРНК в клетку, но мы работаем над этим.

— Как именно планируете доставлять?

— Мы работаем над созданием липидных компонентов, которые позволят эффективно доставлять мРНК в целевые клетки. Надеюсь, к декабрю сделаем.

— Что сейчас делается на основе вашей платформы?

— Например,

в университете «Сириус» реагенты, разработанные в наших биотехнологических компаниях, используют для разработки антибактериальных мРНК-вакцин. В «Векторе» создают противоопухолевую мРНК-вакцину.

Среди наших потребителей около двух десятков научно-исследовательских институтов РАН, есть институты Минздрава, два института Роспотребнадзора, три крупных российских фармкомпании и несколько десятков мелких российских компаний. К нам обращаются центры компетенций «Сколково» и Физтеха.

Так как направление сейчас сильно развивается, готовятся к выходу и мРНК-лекарства. Это не значит, что будут вытесняться другие методы, например, использование аденовирусных платформ — но большой всплеск появления мРНК-препаратов будет безусловно. Сейчас в мире начался бум мРНК-вакцин и препаратов, количество ведущихся клинических испытаний только мРНК-вакцин сейчас зашкаливает, выходят тысячи статей.

— Почему это направление оказалось сейчас таким востребованным?

— РНК лежит в основе жизни. А это значит, что и воздействие на жизнь можно оказывать через РНК.

С открытием мРНК ученые сразу стали делать попытки использовать эту молекулу как мишень и как средство для терапии и корректировки различных заболеваний. В этом направлении и дальше будет двигаться научный мир.

С помощью мРНК можно моделировать недостающие функции организма. Если в любом организме отсутствует какой-то белок, достаточно в эту клетку поместить мРНК, которая осуществляет синтез этого белка, и тут же мы получим реализацию этой функции. Молекулу можно использовать в качестве мишени. Иногда бывают лишние, ненужные белки. Мы можем подавить их синтез, для этого тоже есть инструменты. РНК — универсальная молекула для управления жизнью на Земле.