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Наука

Тест: пульсары и галактические нити — что вы знаете о Вселенной?

Как хорошо греет Солнце и в чем загадка нейтронных звезд

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NASA
Масштабы Вселенной поражают. Если представить, что Солнце – это ядро атома, а Земля – ближайший электрон, то Млечный путь будет обладать диаметром 35 сантиметров, а до галактики Андромеды расстояние составит более 17 метров. Во Вселенной физические законы проявляют себя иначе, чем на привычной нам твердой поверхности, а факт существования некоторых объектов противоречит здравому смыслу. Проверьте, что вы знаете о мироздании.

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