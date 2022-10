Сколько будет россиян и американцев к концу века: прогноз директора института РАН

Какой будет численность населения Земли к 2100 году, почему в конце 40-х количество людей в США и Китае начнет плавно снижаться, в каком случае население России вырастет к концу века, в интервью «Газете.Ru» рассказал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин.

– Вы занимаетесь долгосрочным прогнозированием в демографии. Для чего это нужно?

— Краткосрочные и среднесрочные демографические прогнозы нужны в основном для планирования потребностей в объектах социальной инфраструктуры, производства, реализации крупных проектов и здравоохранения. Они не вызывают больших затруднений в методологическом плане, и обычно полученные результаты не сильно расходятся с фактическими значениями.

close 100% ЦЭМИ РАН

Гораздо сложнее прогнозировать коэффициенты рождаемости, смертности и численность населения в долгосрочном периоде, например, на несколько десятилетий. Такие прогнозы применяются при разработке стратегий развития стран, для оценки военных, геополитических и прочих сценариев, уровня национальной безопасности, а также для долгосрочного планирования пенсионного обеспечения возрастного населения.

— Много ли ученых в мире занимается подобными исследованиями?

— В мире есть три цитируемые организации в части демографических прогнозов. Самой цитируемой является Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (далее ООН). Последний его прогноз был опубликован в июле 2022 года для 237 стран и территорий, охватывающих население всего мира.

Другой известный демографический прогноз принадлежит специалистам группы Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Центра демографии и глобального человеческого капитала имени Витгенштейна (Австрия). Также среди цитируемых прогнозов можно выделить результаты, полученные в ходе масштабного исследования, проведенного Институтом измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) в США.

— Каковы результаты этих прогнозов?

— Если коротко говорить о результатах, то базовый прогноз ООН предполагает, что к 2050 году население мира достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 году составит 10,3 млрд. Более половины этого прироста ожидается в Нигерии, Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Индонезии, Пакистане, Танзании. Ожидается, что в период с 2020–2100 годов население Африки увеличится с 1,3 млрд до 4,3 млрд человек.

Практически во всех странах будет наблюдаться старение населения – с 2020 по 2100 год число людей в возрасте 80 лет и старше увеличится со 146 до 881 млн, что повысит демографическую нагрузку на его трудоспособную часть.

В рамках умеренного сценария группы IIASA население планеты будет расти и достигнет 9,8 млрд в 2070-2080 годах, после чего начнет снижаться до 9,5 млрд человек к 2100 году, а расчеты IHME показали, что после достижения пика в 2064 году в 9,7 млрд человек численность населения планеты будет снижаться и к 2100 году достигнет 8,8 млрд человек.

— С чем связаны такие тенденции?

— Основными факторами такой динамики являются тенденции в уровне образования женщин и доступность противозачаточных средств.

— А что будет с Россией согласно этим прогнозам?

— Для России все три центра прогнозируют снижение численности населения к концу века. В рамках умеренных вариантов до 112,1 млн человек (ООН), 133,7 млн человек (IIASA) и 106 млн человек (IHME).

– У вас есть свой длительный прогноз по численности населения планеты?

— Да. Наш международный коллектив, включающий исследователей из России (ЦЭМИ РАН, МГУ и ГАУГН) и КНР, построил демографическую агент-ориентированную модель для всего мира (193 стран – членов ООН), позволяющую получать долгосрочные прогнозы численности населения, а также рассчитывать половозрастную структуру всех рассматриваемых государств.

Для расчетов использовался один из мощнейших суперкомпьютеров в мире – «Млечный путь», расположенной в Гуанчжоу. Построенная нами модель является цифровым двойником планеты и представляет собой искусственное общество.

— Какие вводные данные использовали?

— Для настройки и калибровки модели использовался широкий спектр статистических источников, например, данные ООН и Всемирного банка. Процесс вычисления структуры искусственного общества заключался в подборе корректных функций распределения вероятностей для различных свойств агентов модели (пол, возраст, страна проживания, доход и т.д.) для последующего назначения индивидуумам этих свойств таким образом, чтобы демографические структуры созданного цифрового двойника совпадали со структурами реального социума.

— Какие прогнозы вы получили?

— Наши прогнозы в общих чертах повторяют расчеты ООН, IIASA и IHME. Всего в мире к 2100 году будут жить 11773 млн человек, то есть почти 12 млрд.

В лидерах Индия, ее население к 2100 году составит 1370 млн человек, затем Китай – 1028 млн, на третьем месте Нигерия – 889 млн. В топ-15 также вошли многие страны Африки и Азии. Обращает на себя внимание прогнозная численность населения Китая, превосходящая результаты расчетов ООН, IIASA и IHME, а также некоторое снижение населения США.

Что касается России, то полученное нами значение превышает прогнозы ООН и IHME. В 2022 году ее население составляет 145,88 млн человек, а к 2100 году снизится до 120,46 млн.

В США пик будет достигнут в 2048 году и составит 356,72 млн человек, после чего количество людей будет плавно снижаться до 298,12 млн к 2100 году. В Китае пиковое значение составит 1451,23 млн в 2045 году, после чего также будет уменьшаться до 1028,66 млн.

Как видно, получившиеся значения для России и Китая в рамках базового прогноза являются более оптимистичными, чем у других исследователей, однако падение численности населения все равно заметнее, чем у США.

Но это только один из возможных вариантов динамики населения.

— Есть и другие?

— Да, были рассчитаны и другие. Например, сценарий регионализации, который предусматривает эскалацию многополярности, перераспределение товарных потоков между ключевыми торговыми партнерами, снижение миграционных потоков и другие процессы, связанные с сокращением глобализации.

К примеру, Китай является страной-донором рабочей силы, а США и Россия – странами-реципиентами, причем США на сегодняшний момент являются лидером по этому показателю. Миграция является одним из факторов, который влияет на заметный прирост населения США к 2100 году. Но что произойдет, если миграция начнет сокращаться и население будет проживать в странах своего происхождения?

Для расчетов мы предположили снижение доли мигрантов до уровня 2000 года или постепенное снижение этой доли на 60% начиная с 2023 года. В результате реализации сценария регионализации, то есть снижения миграции, численность населения Китая возрастет, а у США и России заметно снизится, что вполне естественно, учитывая направленность миграционных потоков.

– Во время выступления на конгрессе «Humanities vs Sciences & the Knowledge Accelerating in Modern World: Parallels and Interaction», организатором которого выступил МФТИ, вы говорили о деурбанизации. Она возможна?

— Наши коллеги из КНР предполагают, что возможен процесс деурбанизации за счет активного внедрения цифровых технологий и возможности выполнения множества видов работ дистанционно.

То есть многие жители будут жить в маленьких городах, роль мегаполисов перестанет быть значительной. Один из сценариев предполагает постепенное возвращение уровня городского населения до его значений в 2000 году. В его основе лежит гипотеза, что репродуктивные стратегии также станут меняться в сторону увеличения рождаемости. В результате соответствующих расчетов Китай к концу века практически восстановит численность своего населения (1381,70 млн человек), а Россия даже немного превзойдет текущий уровень (148,90 млн человек).

– Что еще может предсказать ваша модель?

— Одна из ее версий включала в себя экономический блок, рассматривающий более 100 стран мира. В ней присутствуют агенты следующих типов: домашние хозяйства, предприятия и организации, относящиеся к различным отраслям, банки и прочие финансовые организации, правительственные органы всех уровней.

В ходе апробации разработанного инструмента стратегического планирования, проведенной в рамках первого сценария, были рассчитаны последствия различных вариантов торговых конфликтов между Китаем, США и Россией, а также остальным миром.

— Какие, например?

— Для симуляций было предусмотрено повышение импортных пошлин со стороны США и стран ЕС на все товары из Китая и России, а также симметричные ответные меры, осуществляемые в том же временном периоде.

По результатам выяснилось, что в той или иной степени все вовлеченные в торговые конфликты страны терпят убытки. Китай теряет меньше, чем США, поскольку в рамках модели начал экспортировать часть недопоставленных в США товаров в другие страны, а недостающий импорт компенсировать сторонними поставками. Россия пострадала несколько больше, чем США и Китай, но примерно одинаково со странами ЕС.

Другой сценарий предусматривал принятие ограничительных мер в отношении всех российских экспортных товаров. Для расчетов, которые мы проводили еще в 2019 году, было предположено, что под воздействием США основные торговые партнеры России в странах ЕС введут ограничения на покупку экспортных товаров из нашей страны.

Результаты показали, что ограничения на покупку товаров из России приводят к уменьшению доходов предприятий, сокращению поступлений в бюджет, снижению доходов домашних хозяйств, сжатию внутреннего спроса, росту цен и издержек производителей и в итоге за счет мультипликативного эффекта от прямых и косвенных каналов влияния введенных санкций к заметному снижению ВВП страны. Однако в динамике этот показатель выправляется, то есть система адаптируется под новые условия.