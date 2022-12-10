«Вероятность негативного исхода минимальна»: почему не надо бояться удаления межпозвоночной грыжи

Самая распространенная причина боли в спине — это вовсе не межпозвоночные грыжи или остеохондроз, а неполадки с мягкими тканями, окружающими позвоночник. Но иногда межпозвоночные грыжи представляют реальную угрозу здоровью и требуют хирургического удаления. «Газета.Ru» узнала у врачей, как отличить боль, вызванную грыжей, к чему может привести несвоевременное удаление и почему не стоит бояться операции.

Большинство случаев боли в спине никак не связаны с наличием у человека остеохондроза (возрастных изменений позвонков) или межпозвоночных грыж. Острая боль в спине часто проходит сама в течение пары недель, а хроническая — требует изменения образа жизни и дозированной физической нагрузки, подобранной специалистом. По данным исследований, частота встречаемости болей в спине, вызванной межпозвоночной грыжей, составляет от 2 до 4%. К счастью, ее побочные симптомы сложно спутать с чем-то, а потому пропустить наличие межпозвоночной грыжи почти невозможно.

«Грыжи проявляются болью не только в позвоночнике, но и в руках или ногах — в зависимости от локализации. Ключевой момент — это как раз появление боли в конечностях, ощущения «мурашек», «прострелов» по всей длине конечности, онемение в той или иной части, которое носит постоянный характер. Эти признаки свидетельствуют о том, что причина беспокойств, с большой долей вероятности, именно в грыже», — рассказал «Газете.Ru» невролог Андрей Ваврын.

При этом не каждая грыжа требует удаления. Как объяснил Ваврын, если на МРТ нашли межпозвоночную грыжу, на первый раз ее «прощают», обычно ограничиваясь консервативным лечением или минимально инвазивными вмешательствами: радиочастотной абляцией, которая блокирует передачу болевых сигналов нервами или блокадой нерва с помощью инъекционного введения анестетика.

«Исключением является резкое появление и развитие заболевания (в течение нескольких часов или дней), мышечная слабость в конечностях, нарушение мочеиспускания и дефекации. В таком случае почти наверняка потребуется операция по неотложным показаниям во избежание развития необратимых последствий. Хирургическим лечением занимаются нейрохирурги, так как в процесс вовлечена нервная ткань: спинной мозг и его корешки», — пояснил Ваврын.

Пациенты, которым все же назначили операцию, часто боятся тяжелого восстановления. Но в большинстве случаев пациент может уже в день операции отправиться домой на своих ногах.

«Если мы говорим о минимально инвазивных операциях на грыжах, микрохирургических дискэктомиях, то они поставлены на поток. У врачей в Москве, во всяком случае, есть огромный опыт.

В большинстве клиник пациента выписывают в день операции. Двигаться и начинать реабилитацию можно на следующий же день.

Возвращаться к полноценным тренировкам в тренажерном зале можно через три-шесть месяцев, но все индивидуально. Это зависит от активности человека до операции и состояния его мышц и позвонков после, — рассказал «Газете.Ru» реабилитолог Вячеслав Ушаков, — но любая операция требует прохождения реабилитационных мероприятий. Поэтому я призываю пациентов обращаться к профессиональным реабилитологам, которые специализируются на восстановлении после подобных операций. Хотя бы стоит сходить на первичный прием и получить какие-то рекомендации».

Врачи сходятся в том, что операции на позвоночнике бояться не нужно, а если невролог рекомендует — нужно обязательно обратиться к хирургу.

«Не могу вспомнить случаев, когда операция бы навредила человеку, сделав его инвалидом, например. Зато ситуаций, когда жизнь пациента улучшалась — полно. Операция может быстро избавить человека от боли и вернуть ему трудоспособность. Консервативное же лечение может растянуться на несколько недель, что недопустимо для людей, которые содержат семьи или имеют другие обязательства», — пояснил Ушаков.

«Многие люди боятся «ложиться под нож», некоторые стараются избежать хирургии всеми способами, причем даже в тех случаях, когда отказ от операции повлечет за собой серьезные последствия вплоть до глубокой инвалидизации.

Абсолютно любое хирургическое вмешательство сопряжено с рисками, но все же вероятность негативного исхода при удалении грыжи межпозвонкового диска минимальна.

Обычно на следующие сутки после операции производится вертикализация пациента, разрешаются прогулки с помощью ходунков или без них, а уже к пятому-шестому дню пациент чувствует себя удовлетворительно с минимальными болевыми ощущениями в области операции», — рассказал Ваврын.

Другая распространенная ошибка пациентов — это огромная надежда на операцию. Не стоит относиться к хирургии как к методу гарантированного избавления от боли в спине. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о причинах боли в спине и методах ее лечения. Часто это состояние имеет несколько причин и тяжело поддается лечению, но все же лучшим методом избавления от боли остается разумная физическая нагрузка. Поэтому не стоит уповать на операцию.

«Операция не дает гарантии избавления от боли: по разным оценкам, в 60-80% случаев боль возвращается. Кроме того, наличие грыжи само по себе ничего не значит: у кого-то огромная грыжа никак себя не проявляет, у кого-то маленькая дает такие боли, что пациент не может спать. Это связано с тем, что позвоночный столб — очень сложная структура, слишком много индивидуальных факторов. Такая разница в симптомах частично может объясняться, например, отличиями в степени остеохондроза», — объяснил Ушаков

Нередко грыжи проходят и без хирургического вмешательства, спонтанно рассасываясь. По данным одного из обзоров, в котором рассмотрели исследования с 1990 по 2015 годы, это происходит примерно в 67% случаев.

«Подавляющее большинство моих пациентов, которые обращались за помощью по поводу грыж межпозвонковых дисков, успешно вылечивались посредствам консервативной терапии или минимальных вмешательств. Было несколько случаев, когда пациент планировал пройти хирургическое лечение по квоте из-за ярко выраженной симптоматики, однако спустя два месяца, которые были потрачены на оформление документов и получение положительного результата по реализации квоты, оперировать было попросту нечего, потому что грыжи на контрольном предоперационном исследовании исчезали. Нам оставалось только отпустить пациента», — рассказал Ваврын.

Тем не менее, годами ждать рассасывания грыжи не стоит, так как это может привести к тому, что острые неврологические нарушения станут хроническими. Как отметил Ваврын, промедление с операцией чревато проблемами: развитием нарушения чувствительности на определенном участке кожи, а в более тяжелых случаях могут даже появиться проблемы со стулом.

«Мы с коллегами сейчас занимаемся пациентом, который около трех лет страдал от межпозвоночной грыжи. У него наблюдались даже нарушения работы тазовых органов во время обострений. Функции тазовых органов восстановились, а вот функция стопы — нет, теперь пациент живет со «шлепающей» стопой. Мы, конечно, работаем над ее восстановлением, но такой задачи перед нами в принципе не стояло бы при своевременной операций по удалению межпозвоночной грыжи», — рассказал Ушаков.

Избежать проблем из-за грыжи может своевременное обращение к врачу. Невролог Ваврын также рекомендует не заниматься самолечением и не поддаваться панике после прочтения заключения МРТ-исследования.

«К врачу надо обязательно обратиться, если появились постоянная боль в спине, которая сохраняется в покое на протяжении нескольких дней, боль при наклонах и поворотах, онемение, «прострелы» или слабость в конечностях. Резкое появление интенсивной боли в позвоночнике и конечности, обострение ранее пролеченного состояния или появление новых симптомов, которые ранее не наблюдались — все это «красные флаги», с которыми нужно обратиться в больницу», — подвел итог Ваврын.