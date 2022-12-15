«Это наша территория, здесь лежат наши предки»: зачем кочевники возводили «усатые» курганы

Осенью 2022 года ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН опубликовали статью об открытии в Западной Сибири новых курганов сравнительно редкого вида. От их центрального сооружения отходят два длинных земляных вала, так что сверху сооружение напоминает усы или гигантскую клешню. «Газета.Ru» поговорила с одним из авторов этого исследования, старшим научным сотрудником, кандидатом исторических наук Артемом Гришиным. Он рассказал, когда в мире появились курганы, зачем их строили древние кочевники и что же такое «курганы с усами».

— Курганы возводили множество народов на протяжении тысячелетий, начиная с античности и до позднего средневековья. Расскажите, кто первым придумал такое погребение?

— Подобного рода сооружения известных с эпохи более ранней, чем античность – как минимум, со времен неолита и энеолита. Прообразом кургана выступает земляной холм более скромных размеров – то есть, самое простое надмогильное сооружение, которое, вероятно, появилось еще у неандертальцев палеолита. Тогда же возникло и широкое разнообразие обрядовых действий. Постепенно небольшая насыпь в некоторых культурах эволюционировала в крупные сооружения. Стоит оговориться, что «курган» – это термин археологический. Под ним скрываются остатки разнородных сооружений, разных и по внутреннему устройству и по внешнему виду.

Если говорить про наш сибирский регион, то в нем курганы эпохи от неолита до средневековья также совершенно разные. Например, малочисленные неолитические курганы возникали зачастую как многоактные захоронения, которые постепенно изменялись в ходе похорон новых людей. Мы же видим это как единый оплывший низкий холм.

close 100% Артем Гришин/Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

— Как я понимаю, большинство курганов в нашей стране связаны либо со скифами, либо со средневековым тюркским населением, которое их позаимствовало у скифов?

– Скорее всего, так и есть, но не готов ручаться за статистическую точность, поскольку еще существуют курганы эпохи энеолита и бронзового века. Сибирские же надмогильные насыпи и правда создавались, в основном, кочевниками, но, еще раз повторюсь, несмотря на схожесть внешнего вида, у скифов они одни по внутреннему устройству, а у средневекового населения другие.

Например, при возведении некоторых «царских» скифских курганов до создания насыпи совершалось центральное погребение, затем создавалась деревянная многокамерная конструкция внутри обозначенного круга, ритуальной площадки.

В эту конструкцию помещались ритуальные предметы, принесенные жертвы и другие человеческие захоронения, потом комплекс закрывался – насыпался курган. Сооружения другой традиции, в том числе и «рядовые» скифские курганы, выглядят куда как скромнее.

Так, зачастую при возведении средневековых тюркских комплексов выделенную территорию ограничивали круговым рвом и оставляли один проход. Внутри рва совершали погребальные обряды и закрывали комплекс. Средневековые курганы не такие сложные и сравнительно маленькие, ритуал также становится более скромным. И если в основе курганов скифов лежат деревянные или каменные сооружения, то внутри средневековых их нет.

При этом география также диктовала правила строительства. Например, в нашем регионе отсутствует камень, и потому в ряде случаев, в частности, для курганов раннего железного века, известно, что насыпи изначально имели облик усеченной пирамиды, сформированной из крупных блоков дерна, взятого где-то на стороне, на увлажненных территориях. То есть, ошибочно считать курганы как попало сваленной в кучу землей, это организованное пространство. До современных людей оно доходит в виде холма, иногда едва различимого и невыразительного, но задача археолога – разобраться в структуре его ритуального пространства.



— Курганы кочевников степей Евразии во многом похожи. Какой смысл эти народы вкладывали в возведение крупных погребальных насыпей?

– Основной целью было создание в степи заметного издалека ориентира, но смысл у него двоякий.

С одной стороны, курган обозначал место, где похоронен представитель рода, и именно туда род периодически приходил его поминать. С другой, это маркировка территории, способ освоения земли группой людей – «это наша территория, где мы кочуем, здесь лежат наши предки». Тот факт, что на ней похоронен родственник, во многом является источником права на эту территорию.

И это прослеживается в этнографических данных по гораздо более современным кочевым народам, которые либо недавно отошли от традиционного хозяйства, либо оставили соответствующий след в письменных источниках.

По указанным выше причинам места расположения курганов увязаны с местами сезонных кочевок населения. Иногда даже род не хоронил человека, если он скончался вне зоны постоянного кочевания. Они доезжали до своих мест и возводили курган там, с этим же мог быть связан дополнительный комплекс ритуалов, например, мумификация, которая присутствует в скифской погребальной традиции.

close 100% Артем Гришин/Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

— У заметной в степи могилы есть серьезный минус – ее грабят. Это общемировая тенденция, и многие, например, древние египтяне, пытались это предотвратить. Как кочевники боролись с ограблением могил своих родственников?

– Понятно, что самый простой способ обезопасить могилу от ограбления – не возводить курган. В связи с этим можно вспомнить легенду о погребении Чингисхана. Чтобы его могилу не разграбили, обстоятельства и место погребения засекретили, вплоть до умерщвления исполнителей. И до сих пор никто не знает, где этот политический деятель похоронен – именно потому что предприняли меры, погребли без кургана или другого внешнего сооружения. Но когда курган все-таки возводили, то в ходе ритуала совершали ряд действий, которые символически закрывали могилу, в том числе от проникновения грабителей. Понятно, что эти меры действуют только в сознании людей, а человек из другой культуры эти символы не считывает и спокойно действует как хочет, даже не зная о «магической защите».

В некоторых случаях маскировали дно могильной ямы. Грубо говоря, оно выглядит как дно, но на самом деле это прослойка из грунта, специально уложенная поверх погребальной камеры, которая расположена ниже. Существовали подбои — погребальные ямы с небольшой нишей в одной из боковых стенок, но они связаны не с защитой от грабителей, а с особенностями ритуала. Тем не менее, человек из другой культуры, позднейший обитатель территории, мог залезть в такую могилу, не разобраться и посчитать, что его обманули.

Несмотря на перечисленное выше, на территории нашей страны курганы ограблены практически поголовно, причем некоторые по множеству раз.

Как правило, грабят центральную часть – там даже воронка остается. Но это совсем не означает, что курган потерян для археологии, из него можно извлечь массу информации. Только полное исследование насыпи может дать достоверные научные данные по ней.

Особый урон наносят черные археологи, современные грабители могил. Они охотятся за приметными металлическими вещами, но даже если предлагают их музею, науке от этого толку нет. Современная археология понимает находку лишь при ее нахождении в контексте, независимо от материальной ценности, и тщательно фиксирует все наблюдения. Важен слой, в котором она лежит, местность и археологический контекст, только тогда она начинает «говорить». Изъятой из контекста вещью можно восхититься, если она красиво сделана, но не более того. Она «замолчала», как и памятник, из которого ее достали.

— Как были обнаружены курганы с «усами» в Кулундинской степи, о которых вы говорите в недавно опубликованной статье?

– Изначально предположения о том, что они есть на этой территории, в междуречье Оби и Иртыша, высказали наши коллеги из областной службы охраны памятников. Изначально ученые сомневались, что нашли именно этот тип сооружений. Их ближайшие аналоги находятся в Казахстане, более чем в 300 километрах от нашей территории. Кроме того, «курганы с усами» Казахстана сделаны из камня, а у нас в регионе камня нет. Поэтому наши курганы грунтовые, из-за чего в наши дни едва заметны на местности. Они возвышаются не более чем на 20-30 сантиметров.

— Как же их заметили?

– В службе охраны археологических памятников есть такая процедура – паспортизация, в ходе которой специалист выезжает в определенный район и проверяет состояние известных объектов и ищет новые. В ходе подобного мероприятия специалист службы Олег Валерьевич Софейков и вышел на эти насыпи. Он их увидел, точнее, почувствовал ногами «ус» высотой 30 сантиметров и шириной в полтора метра. Ситуация осложняется тем, что эти курганы находятся в затапливаемой пойме, поросшей высокой травой. Поэтому Олег Валерьевич не был уверен, что открыл именно «усы» кургана, их было трудно отличить от естественного возвышения – и это несмотря на то, что два самих кургана, от которых отходят «усы», были известны и ранее, даже стояли на охране.

Так были открыты первые курганы «с усами» в нашем регионе в начале 2000-х годов, но официально этот факт не зафиксировали.

Сейчас же есть множество других возможностей, например, расшифровка космических снимков, которой мы и воспользовались. Однако даже из космоса оплывшие грунтовые насыпи заметны плохо, приходится перебирать много фотографий разных лет и времен года.

— Сколько в вашем регионе уже открыто «усатых» курганов?

– На космических снимках мы нашли около 20 подобных сооружений. Для шести из них составили точные топографические планы – то есть, съездили туда, сфотографировали, обмерили, поставили на охрану. Мы точно определили место, зафиксировали облик, но раскопки не проводили. Еще на четырех мы побывали, но из-за растительности или воды не смогли снять топографический план.

— Кто построил эти курганы в Кулунде?

– Версии разнятся, но, скорее всего, это тюркоязычное средневековое население, с приходом которого «курганы с усами» и появились. Вообще, этот тип памятников очень распространен на территории от Иртыша и до Южного Зауралья по степной полосе, в сумме их насчитывают более 600. Время их создания определяют по-разному: от эпохи раннего железного века до средневековья. Соответственно, есть несколько версий носителей этой традиции. Открыв памятники этого типа на территории Кулундинской степи, мы расширили их ареал на северо-восток на 300 километров.

— Значит ли это, что там располагался один из пунктов маршрута кочевок?

– Скорее всего, это была конечная точка сезонного кочевого цикла, по мнению наших уральских коллег, ее посещали летом. Надо сказать, Кулундинская степь использовалась казахским населением для кочевого выпаса скота вплоть до XX века. Помешали этому лишь российские поселенцы, расчертившие границы земельных участков, что свело дальние кочевки на нет.

— Какой облик имеет «курган с усами»?

— В Кулунде центральное сооружение – это земляная площадка. Иногда их несколько, расположенных цепочкой. Именно площадка, а не курган, круглая при взгляде сверху. Высота бывает разной, но выше 50-60 сантиметров мы пока не фиксировали. От центральных сооружений, как правило, в восточном направлении, возведены дугообразные валы – «усы» длиной от нескольких десятков метров до 100-200 метров. Сверху это напоминает клешню.

— Для чего была предназначена эта площадка?

– Не только площадка, а весь комплекс сооружений. Изначально считалось, что они были погребальными курганами, а «усы» обозначали границу площадки для проведения погребально-поминальных ритуалов. Часть «усов» или курганов с «усами» находится на территории более ранних могильников. Однако затем комплексы начали раскапывать, и оказалось, что в центральных насыпях не так часто встречаются погребения людей. Находок вообще мало – именно поэтому так трудно идентифицировать строителей, время возведения и назначение. В основном обнаруживают керамические сосуды, установленные в дополнительные ямки.

Есть следы принесения в жертву домашних животных: иногда целый скелет, иногда части туши, иногда отдельные кости. Чаще всего это кости лошади, барана.

На некоторых площадках разводили большой костер. Погребения же людей в памятниках этого типа встречаются редко. Я бы даже так сказал: если обычный курган без могилы – это большая редкость и, как правило, следствие ограбления, то для «курганов с усами» это не так.

Так что, скорее всего, курганы этого типа были вовсе не надгробиями.

Иногда их пристраивали к древней (уже для строителей кургана) могиле, чтобы символически присвоить себе чужого предка, то есть маркировать территорию. Такое бывает очень часто в традиционной культуре. Народ, который жил до тебя, становится твоим предком, когда ты туда приходишь.

Вероятно, строители «кургана с усами» даже ничего не знали о похороненном и его народе, лишь сам факт, что это древняя могила.

Соответственно, спустя почти сто лет изучения курганов этого типа возникла теория, что это не погребальный комплекс, а ритуальная площадка для больших родовых или межродовых праздников. Возможно, календарных. Напомню, что в основном эти комплексы «усами» ориентированы на восток и на юго-восток, где на нашей широте встает солнце. Вероятно, эти комплексы посещали периодически. К сожалению, ничего более точного пока сказать нельзя, но предположений много. Проведение там массовых ритуалов объяснило бы размах усов. Наши уральские коллеги приблизительно подсчитали трудозатраты на их возведение: получалось, что для этого требовалась работа среднего по численности кочевого коллектива (десятки людей) в течение нескольких недель.