«Ситуация очень серьезная». Что произошло на корабле «Союз МС-22»

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во второй раз не смогли выйти в открытый космос с борта Международной космической станции. В «Роскосмосе» объяснили это техническими неполадками на пристыкованном к станции корабле «Союз МС-22». В трансляции NASA было показано, что из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Что известно о неполадках на МКС – в материале «Газеты.Ru».

«По техническим причинам»

Утром 15 декабря из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который был назначен на 5:20 мск, откладывается из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к станции.

В трансляции NASA было видно, что из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Затем космонавтам удалось сфотографировать проблемный «Союз МС-22» из иллюминаторов МКС и обследовать его с помощью камер робота-манипулятора ERA. Теперь снимки изучают специалисты на Земле.

Директор трансляции NASA сообщил, что «ни двум российским космонавтам, ни остальным членам экипажа МКС ничего не угрожает».

В «Роскосмосе» объявили, что выход космонавтов из РФ отменен «по техническим причинам».

«Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

На сайте «Роскосмоса» рассказали, что, по предварительной информации, была «повреждена внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22».

«Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности», — сообщили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на лабораторном модуле «Наука» сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхность поврежденного корабля. Эти материалы также были переданы на Землю.

«На данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности», — подчеркнули в госкорпорации.

Замена корабля

Источник сообщил РИА Новости, что из-за аварии на «Союзе МС-22» могут перенести на более ранний срок запуск следующего пилотируемого корабля «Союз МС-23», который пока запланирован на 16 марта 2023 года.

«Специалисты «Роскосмоса» в связи с аварией на «Союз МС-22» рассматривают возможность сдвига влево запуска «Союза МС-23», — сказал источник.

Еще один источник агентства заявил, что авария в системе терморегулирования «Союза МС-22» «очень серьезная» и может привести к выходу из строя приборов корабля – перестанут поддерживаться правильная температура и влажность. Согласно его данным, в этом случае космическое судно будет перегреваться на солнечной стороне и замерзать в тени Земли во время вращения по орбите в составе МКС.

По его словам, «сейчас специалисты «Роскосмоса» думают над первоочередными мероприятиями по обеспечению приемлемого теплового режима работы приборов на корабле».

Предыдущий инцидент

Нынешняя отмена выхода в открытый космос стала уже второй за время полета Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

Всего на их экспедицию было запланировано пять выходов. 17 ноября состоялся первый из них – все прошло в штатном режиме. Российские космонавты тогда подготовили к переносу радиатор, а также установили на модуле «Наука» систему крепления крупногабаритных объектов.

Второй выход в открытый космос должен был состояться 25 ноября. Петелин и Прокопьев должны были перенести радиатор-теплообменник с модуля «Рассвет» на новый модуль «Наука» российского сегмента МКС. Но примерно за полчаса до выхода из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.

Накануне в Telegram-канале «Роскосмоса» анонсировали, что космонавты выйдут за борт МКС, чтобы дооснастить модуль «Наука» — «подготовить радиатор к переносу манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установить его на «Науке».

«Открытие выходного люка модуля «Поиск» — в 5:20 по времени Москвы. Заводите будильники. Планируемая продолжительность работ — 6 часов 37 минут», — предупредили в госкорпорации.

Там также отметили, что весь выход в открытый космос «будет наполнен солнечным светом», так как звезда «все время будет освещать работу космонавтов, даже на участках полета МКС над ночной стороной Земли».

«Такие условия, вызванные уникальным расположением Солнца относительно орбитальной плоскости МКС, становятся возможными только в период зимнего солнцестояния», — пояснили в «Роскосмосе».