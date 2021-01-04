Прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд создан в Турции

Ученые из турецкого Билькентского университета создали прибор, способный обнаруживать коронавирус нового типа за 10 секунд. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Изобретение позволяет обнаружить вирус, вызывающий инфекцию COVID-19, в течение максимум 10 секунд на основе образца слюны из ротовой полости», – указано в сообщении.

Разработанная оптическая система диагностики изменяет цвет свечения в присутствии вируса, тем самым обнаруживая вирусы с высокой избирательностью, отмечает университет.

Взятый у пациента образец слюны смешивается со специальным раствором и помещается на чип обнаружения патогенов, после чего присутствие вируса с высокой точностью определяется по флуоресцентному сигналу. По данным доклинических исследований, прибор показал эффективность 99% в выявлении коронавируса.

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