В РФ разработали мобильную гермокабину для работы на Луне

| Бернст Ю.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входящая в Роскосмос) запатентовала устройство для выполнения ручных операций на поверхности других планет и в опасных газовых и жидких средах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, содержание которого распространил Федеральный институт промышленной собственности.

Согласно документу, устройство состоит из обитаемой гермокабины, функционального блока, средств вакуумирования и гермокрышки с фрагментом скафандра. Все это устанавливается на колесную ходовую платформу. Гермокабина оснащена блистерами и иллюминаторами, баллоном кислорода и инструментами.

Устройство можно использовать для выполнения ручных работ космонавтами-операторами при эксплуатации и ремонте объектов инфраструктуры.

Машина может применяться в том числе на поверхности Луны, Марса и других астрономических тел, а также в наземных и подводных условиях, уточняется в патенте.