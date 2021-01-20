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Новости науки

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На МКС отключилась система кондиционирования воздуха

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На Международной космической станции произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2, передает «Интерфакс» со ссылкой на российского космонавта Сергея Рыжикова.

В Центральном управлении полетами сообщили, что в связи с отключением СКВ-2 необходимо деактивировать компьютер и провести дополнительные проверки.

Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», где также располагается источник утечки воздуха на МКС. О ней стало известно в августе, с этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.

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