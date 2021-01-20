Ученые впервые узнали, что было между ног у динозавров

Палеонтологи из Бристольского университета впервые нашли клоаку динозавра. Об этом они рассказали в статье в журнале Current Biology.

Пситтакозавры — небольшие рогатые динозавры, жившие 130-100 млн лет назад на территории современной Азии. Это один из наиболее изученных родов динозавров, но клоаку пситтакозавра ученые обнаружили впервые.

Клоака — расширенная конечная часть задней кишки, куда впадают выделительные и половые протоки мочеполовой системы. Она есть у птиц, земноводных, рептилий и некоторых млекопитающих. Однако про клоаку динозавров пока что не было известно практически ничего.

Окаменевшие останки пситтакозавра были обнаружены в Китае. Мягкие ткани, в том числе репродуктивные органы, не сохранились, поэтому нельзя сказать, какого пола был динозавр. Исследователи обратили внимание на пигментацию наружной части клоаки — нижняя часть тела пситтакозавра была светлой, и клоака явно на ней выделялась. Возможно, повышенная концентрация меланина в этой области обеспечивала антимикробную защиту, а, возможно, нужна была для привлечения внимания особей противоположного пола.

Также исследователи обнаружили остатки двух небольших отверстий, где, вероятно, могли находиться мускусные железы, как у современных крокодилов. Они используются при социальных взаимодействиях животных.

Имея в распоряжении лишь одну клоаку, трудно делать однозначные выводы о ее строении, внешнем виде и функциях, отмечают ученые. Для более точных данных необходимо больше подобных находок.