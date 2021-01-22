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Новости науки

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Ученые перечислили три «кожных» симптома коронавируса

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Британские дерматологи перечислили три симптома, проявляющихся на коже и указывающих на коронавирус. Об этом пишет Express.

Во-первых, из-за коронавируса на коже может появляться сыпь. Это могут быть высыпания, похожие на крапивницу, ветрянку или даже волдыри, которые зудят и не проходят несколько недель.

«Наши исследования показывают, что сыпь может быть более характерным признаком COVID-19, чем повышенная температура и кашель», — приводятся слова дерматолога Вероник Батай.

Во-вторых, у некоторых пациентов с коронавирусом кожа на руках и ногах становится будто бы обмороженной. На пальцах образуются красные или сиреневые болезненные шишки, верхний слой кожи слезает.

В-третьих, на заражение могут указывать сухие и «чешуйчатые» губы с мелкими трещинками. Такой симптом появляется ближе к выздоровлению.

Ранее специалисты Йельского университета Акико Ивасаки обнаружили новую причину тяжелого течения коронавируса.

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