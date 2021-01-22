В Роспотребнадзоре оценили влияние вакцины на репродуктивность

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вакцина от коронавируса не влияет на репродуктивность. Об этом пишет ТАСС.

«Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего момента полностью не решен», — сказал Горелов.

По его словам, коронавирус часто поражает органы избирательно.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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