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Новости науки

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Ученые нашли останки самого большого динозавра

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В Аргентине ученые нашли кости, вероятно, нового вида титанозавров, которые были самыми крупными животными на земле. Об этом пишет Forbes.

Тазовые кости и позвонки обнаружили в провинции Неукен. По подсчетам специалистов, динозавр жил 98 миллионов лет назад и весил больше 40 тонн.

По предварительным данным, его ближайшим родственником был андезавр, вид «сверхразмерного титанозавра», который имел в длину 18 метров. Специалисты считают, что обнаруженный вид был гораздо крупнее.

Ранее ученые впервые узнали, что было между ног у динозавров.

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