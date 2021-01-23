Ученые заметили на Марсе растущее «лицо счастья»

Ученые, работающие со снимками с марсианской орбитальной миссии Mars Reconnaissance Orbiter, обратили внимание на странное образование в районе южного полюса планеты. Этот кратер, похожи на смайл, они назвали «Лицом счастья». Следить за ним они начали еще в 2011 году по снимкам, сделанным камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).

Исследовав недавние снимки кратера, сделанные в 2020 году в том же сезоне, что и первые фотографии, ученые обнаружили, что детали кратера изменили свой цвет. Они связали это с изменением количества льда, покрывающего красноватую поверхность. Однако можно заметить, что и сами черты «лица» укрупнились за прошедшие 9 лет. «Детали в виде клякс на полярной шапке возникают из-за сублимации диоксида углерода в этих овальных структурах. Вы можете видеть, как девять лет такой тепловой эрозии увеличили «рот» на лице. «Нос» в 2011 году состоял из двух круглых впадин, в 2020 эти углубления выросли и слились», — говорится в сообщении Университета Аризоны.

Отслеживание подобных изменений в ландшафте Марса поможет ученым лучше понять законы, по которым происходит сезонное удаление и перенос льда в полярных регионах планеты, а также изучать климатические тренды планеты.