Ученые заметили странные различия в смертности людей разных рас от COVID-19

Специалисты Лондонского университета королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust в результате исследования выяснили, что у представителей разных рас течение коронавируса различается, передает РИА «Новости».

В эксперименте поучаствовали более 1,7 тыс. человек 16+ с подтвержденным коронавирусом, которых госпитализировали с 1 января по 13 мая 2020 года. Выходцами из Азии были 538 больных, или 31%, еще 340, или 20%, — чернокожих, 707 (40 %) — белые люди. Всего к 30-му дню умерли более 500 пациентов, то есть 29% от общего числа.

Ученым удалось выяснить, что выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии по сравнению с белыми пациентами. В среднем у азиатских и чернокожих пациентов было на 50-80% больше рисков оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии, чем у светлокожих.

Кроме того, летальность пациентов азиатского происхождения была в 1,3 и 1,49 выше, чем у темнокожих и людей со светлой кожей.

Ранее ученые из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики выяснили, что организм человека помнит перенесенные коронавирусы, что может помочь в борьбе с SARS CoV-2.