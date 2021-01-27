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Новости науки

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Ученые из Турции создали спрей, убивающий коронавирус за минуту

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Сотрудники кафедры микробиологии университета Улудаг в турецкой Бурсе создали назальный спрей, который, как предполагается, всего за минуту может уничтожить коронавирусную инфекцию. Об этом информирует газета Daily Sabah.

Cпрей под названием Genoxyn разработали профессор Шехиме Гюльсюн Темель и доктора Ахмет Юмит Сабанджи и Гюнейт Озакин.

Как утверждает Сабанджи, соответствующие исследования проводились еще до начала пандемии. По его словам, исследования ученых показали, что спрей способен уничтожать коронавирус на тканях рта и носа, что не позволяет инфекции распространяться. Темель сообщила, что препарат убивает СОVID-19 в течение минуты, не повреждая эпителиальные клетки на слизистых оболочках.

До этого стало известно, что в Британии разработали спрей для носа от коронавируса.

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