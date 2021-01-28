Ученые обнаружили «ахиллесову пяту» коронавируса

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили «ахиллесову пяту» коронавируса. Об этом пишет портал MedicalXpress.

Оказалось, что у SARS-CoV-2 есть фермент экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Он исправляет ошибки при репликации генома вируса и добывает генетический материал от других штаммов. Таким образом патоген эволюционирует.

«Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов», — приводятся слова одного из авторов исследования Дженнифера Гриббла.

Ученые решили, что nsp14-ExoN — «ахиллесова пята» коронавируса. Если будет разработано лекарство, уничтожающее его, вирус перестанет распространяться.

Ранее в РФ разработали тест-систему, способную отличить COVID-19 от вируса с мутациями.