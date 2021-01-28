В отряд космонавтов снова не прошла ни одна девушка, следует из рекомендаций Межведомственной комиссии Центру подготовки космонавтов (ЦПК). Об этом сообщил Роскосмос.

«Межведомственная комиссия (МВК) по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей... приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса четырех человек», — говорится в сообщении.

Таким образом, подготовку для полета в космос пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Решение вступило в силу 27 января.

Ранее стало известно, что Россия планирует отправить в космос четырех туристов.