Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости науки

close

Роскосмос пересмотрит программу размещения станций контроля космоса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Роскосмос начал пересмотр программы размещения станций автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

По его словам, в настоящее время осуществляется корректировка программы по размещению АСПОС ОКП за рубежом».

Савельев отметил, что изменения связаны с пандемией коронавируса.

Накануне стало известно, что Россия приостановила диалог с Чили по размещению в южноамериканской стране станции контроля космического пространства.

АСПОС ОКП функционирует с 2016 года. Данные комплексы обнаруживают космические аппараты и объекты космического мусора и определяют их координаты.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.