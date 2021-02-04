Эксперт рассказал, почему некоторые люди не заболевают COVID-19

Некоторые люди не заболевают COVID-19, потому что у них сформировался перекрестный или местный иммунитет. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА «Новости».

«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы — это еще на этапе научной дискуссии», — говорится в сообщении.

Эксперт добавил, что есть три возможных причины невосприимчивости к болезни.

Так, заболевание, вызванное другими коронавирусами, может вызвать перекрестный иммунитет.

Вторая возможная причина — перед контакта с коронавирусом нового типа человек мог перенести другую вирусную инфекцию, после чего в его крови вырос уровень интерферонов.

Третья версия связана с тем, что в организме существуют местные элементы иммунитета, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.