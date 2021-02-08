Российские ученые разработали приложение для диагностики рака кожи по фото

Российские ученые представили приложение для телефонов, которое по фотографии определяет вероятность того, что родинка может оказаться злокачественной.
Приложение можно бесплатно скачать в AppStore и PlayMarket.
«Почти три года потребовалось дерматологам ПИМУ на создание программы и обучение нейросети», — написал пресс-секретарь Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов.
Нейросеть сравнивает загруженную фотографию с другими снимками и дает заключение. Никонов также подчеркнул, что в 90% случаев меланома излечима на ранней стадии.
Ранее доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок.