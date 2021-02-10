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Новости науки

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Старт ракеты-носителя &laquo;Союз-2.1а&raquo; с транспортным грузовым кораблем &laquo;Прогресс МС-15&raquo; с космодрома Байконур, 23 июля 2020 года Старт ракеты-носителя &laquo;Союз-2.1а&raquo; с транспортным грузовым кораблем &laquo;Прогресс МС-15&raquo; с космодрома Байконур, 23 июля 2020 года

NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»

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NASA рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на пилотируемом корабле «Союз». Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии «Союза» по замене членов экипажа (на МКС) для астронавта НАСА с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», — отмечается в документе.

Кандидат на место главы представительства NASA в России ранее не смог получить визу.

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