NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»

NASA рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на пилотируемом корабле «Союз». Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время НАСА рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии «Союза» по замене членов экипажа (на МКС) для астронавта НАСА с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством», — отмечается в документе.

Кандидат на место главы представительства NASA в России ранее не смог получить визу.