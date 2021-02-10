Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости науки

close

Российским школьникам дадут дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство предоставило дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ школьниками, которые не смогут протий испытание из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

По его словам, такая мера была введена по аналогии с 2020 годом, поскольку еще неизвестно, какая в текущем году будет ситуация с COVID-19 в июне.

«Мы ввели дополнительную неделю в июле месяце <...> для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — сказал Музаев.

До этого Рособрнадзор сообщил даты проведения первых ЕГЭ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.