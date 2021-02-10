Комнату для завтраков императора Адриана нашли под Римом

Археологи наши комнату, в которой около 1900 лет назад завтракали древнеримский император Адриан и его супруга Вибиа Сабина. Как сообщает Daily Mail, она находилась на вилле Адриана – комплексе общей площадью 80 гектаров рядом с Тибуром (ныне Тиволи) под Римом, который был построен около 120 года н. э. и служил правителю загородной резиденцией. По мнению экспертов, Адриан начинал свой день с завтрака на мраморной платформе в полукруглой комнате, пол которой был покрыт водой. Считается, что платформа могла быть связана с четырьмя спальнями, причем каждая из них имела собственную уборную, украшенную мраморной панелью и драгоценными камнями.

Состояние виллы Адриана ухудшается с каждым годом. Комплекс находится под защитой как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Император Адриан более всего известен благодаря валу, возведенному на севере Британии и названному в его честь. В 122-128 годах это оборонительное укрепление длиной более 100 км было сооружено для защиты римских владений на острове от набегов племен с севера.