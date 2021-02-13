Суд в Казахстане решил не возвращать космический корабль «Буран» в госсобственность

Суд в Алма-Ате отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в возврате в государственную собственность макета и второго летного экземпляра космического корабля «Буран», которые хотели использовать в качестве экспонатов в музее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд также отказал в ликвидации АО «Ракетно-космической компании «Байконур», так как оснований для этого нет. Согласно казахстанскому законодательству, распределение имущества акционерного общества возможно лишь при ликвидации АО.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Twitter, что хотел купить второй космический челнок «Буран», но не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль.