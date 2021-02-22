Ученые рассказали о пользе очков во время пандемии коронавируса

Индийские ученые пришли к выводу, что люди, которые носят очки, оказались более защищенными во время пандемии коронавируса, чем те, кто не делает этого, пишет газета The Sunday Telegraph.

Исследователи провели опрос среди 304 пациентов с COVID-19 и выяснили, что 19% из них носят очки большую часть времени. Ученые установили, что носящие такие аксессуары по восемь часов в день реже заражаются коронавирусной инфекцией, поскольку они реже трогают лицо и глаза.

Они также доказали, что очки могут быть неким защитным фактором, препятствующим инфицированию COVID-19 через слизистую оболочку.

Ранее врач-офтальмолог объяснила влияние коронавируса на глаза.