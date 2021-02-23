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Новости науки

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Накануне запуска ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал, 13 ноября 2020 года Накануне запуска ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал, 13 ноября 2020 года

SpaceX назвала имя второго туриста, который станет членом экипажа Crew Dragon

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Компания SpaceX назвала имя еще одного члена экипажа корабля Crew Dragon, который проведет первый полностью коммерческий полет в космос. Об этом компания рассказала в своем Twitter.

Так, второе место в команде досталось 29-летней Хейли Арсенокс, которая перенесла рак костей в детстве. Она является сотрудником клиники детских онкозаболеваний St. Jude Children's Research Hospital, в которой сама проходила лечение.

На данный момент женщина проходит специальную подготовку перед космическим полетом.

До этого в начале февраля SpaceX заявила, что на борту миссии Inspiration4 будут находится четверо туристов. Командовать ей будет бизнесмен Джаред Исаакман. Целью полета стал сбор средств для больницы, в которой работает Арсенокс. Миссия запланирована на срок не ранее четвертого квартала 2021 года, однако точные детали миссии еще не определены.

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