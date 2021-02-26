Врач рассказала, можно ли сменить цвет глаз

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко рассказала, можно ли с помощью операции сменить цвет глаз и чем может грозить такое хирургическое вмешательство. Об этом сообщает радио Sputnik.

Специалист отметила, что с возрастом глаза приобретают более блеклый цвет. При этом она уточнила, что от этого сильнее всего страдают те, кто изначально имеет светлый цвет глазной радужки. Однако, по ее словам, точного доказательства связи выцветания глаз с наличием заболеваний нет.

Лещенко добавила, что существует два вида операции по смене цвета глаз: инъекция красящего вещества в склеру и лазерная коррекция цвета для осветления пигмента. Но, по ее мнению, такие методы являются «вредительством».

«Это калечащая операция, а толку от нее, откровенно говоря, мало. Хотите изменить цвет глаз – надевайте контактные линзы любого цвета: фиолетовый, розовый, красный, в крапинку. Это намного более безопасно, чем операции по смене цвета глаз», — подчеркнула Лещенко.

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