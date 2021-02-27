От Антарктиды откололся айсберг размером с Петербург

От Антарктиды откололся айсберг площадью 1270 кв. км, сообщила Антарктическая служба Великобритании.

Площадь Санкт-Петербурга, в свою очередь, составляет 1439 кв. км.

Глыба отделилась от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley. Трещины на леднике стали появляться больше десяти лет назад. В январе самая крупная из них увеличивалась со скоростью до километра в сутки.

Айсберг, вероятно, уплывет от континента или сядет на мель рядом с ледником.

Ранее ученые предупредили о возможном новом ледниковом периоде.