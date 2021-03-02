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Новости науки

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Космодром Байконур, 2019 год Космодром Байконур, 2019 год

Полиция расследует хищение деталей со стартовой площадки на Байконуре

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Со стартовой площадки №110 космодрома Байконур украли детали с драгоценными металлами. Полиция начала расследование, сообщили «Интерфаксу» в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Подробности о краже деталей с космодрома не приводятся. Однако отмечается, что правоохранители уже приступили к необходимым следственным действиям.

«Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования», — сообщили в ЦЭНКИ.

28 февраля ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур..

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