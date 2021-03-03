В России завершается исследование «антидота» к коронавирусу

Исследование препарата «Мир-19», антидота к коронавирусу, завершается. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, пишет РИА «Новости».

По ее словам, препарат снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз. В исследовании поучаствовали 50 добровольцев.

«На добровольцах исследование практически завершено. Мы не видели никаких побочных серьезных действий, несерьезных тоже не видели ни системных, ни локальных», — сказала Скворцова.

Глава ФМБА рассказала, что в ближайшее время начнется вторая фаза исследований. В ней примут участие пациенты с коронавирусом.

Ранее Скворцова предупредила о третьей волне коронавируса.