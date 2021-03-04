Илон Маск прокомментировал взрыв Starship после посадки

Глава американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал взрыв прототипа космического корабля Starship SN10 после посадки.

«Starship SN10 приземлился целым и невредимым», – написал Маск на своей странице в Twitter.

Он также дал понять, что надеется на дальнейший успех космических кораблей Starship.

«Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды истинной мерой успеха будет то, что полеты на Starship станут обычным делом», – ответил глава компании на комментарии под публикацией.

Ранеепротитип Starship SN10 впервые совершил посадку, до этого все тестовые полеты завершались взрывом корабля при приземлении. Однако через несколько минут после успешной посадки корабль взорвался.