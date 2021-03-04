ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность)», — говорится в публикации.

Отмечается, что также был завершено исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков.

Доклинические испытания вакцины от коронавируса планируют завершить в первом квартале 2021 года. Клинические испытания препарата стартуют в июле и будут продолжаться несколько месяцев. При этом первая и вторая фаза клинических испытаний будут объединены.

Ранее сообщалось, что ФМБА разрабатывает вакцину от COVID-19 с клеточным иммунитетом.